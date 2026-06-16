Antonio Hernández, padre de Rodri (29): "No sé nada sobre el futuro de mi hijo. La historia se tiene que escribir"

Rodri, junto a sus padres, Antonio y Elena, en la gala del Balón de Oro de hace dos años.

El futuro de Rodri Hernández sigue siendo una incógnita. Mientras al centrocampista del Manchester City le resta aún un año de contrato con el club inglés, las declaraciones en febrero de su padre, Antonio Hernández, han vuelto a disparar las especulaciones sobre una posible vuelta a España.

En declaraciones recogidas por la Cadena COPE, el padre del jugador evitó pronunciarse de forma clara sobre el futuro profesional de su hijo, aunque dejó una frase que no ha pasado desapercibida para los aficionados madridistas.

"No sé nada, la historia se tiene que escribir", afirmó al ser preguntado por los rumores que sitúan al internacional español en la órbita del conjunto blanco.

Antes de esa reflexión final, el padre del futbolista trató de rebajar cualquier expectativa sobre un posible anuncio inminente. Con tono distendido, respondió a las preguntas de los periodistas con una broma: "Pilladme con todos los micrófonos delante. Si dijera algo, te tendría que matar".

Una respuesta que provocó sonrisas entre los presentes, pero que también evidenció la cautela con la que la familia está manejando cualquier cuestión relacionada con el futuro del jugador.

Rodri Hernández fuera de los terrenos de juego. EFE

Antonio Hernández insistió en que no dispone de información sobre los planes de su hijo y destacó que Rodri se encuentra cómodo en el Manchester City.

"No puedo decir nada, él está muy a gusto donde está. Pero comprenderéis la reserva natural que hace falta en estas circunstancias, en unos tiempos en que están negociando el contrato y demás. No sé nada y, además, lo digo de verdad", aseguró.

Las palabras llegan en un contexto marcado por los constantes rumores de mercado. Rodri, considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo y pieza fundamental tanto en el Manchester City como en la selección española, ha sido relacionado en varias ocasiones con el Real Madrid, un club que busca reforzar su centro del campo con futbolistas de primer nivel para los próximos años.

Aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre un posible movimiento, la enigmática frase pronunciada por Antonio Hernández ha servido para alimentar el debate. "La historia se tiene que escribir" fue interpretada por muchos como una puerta abierta a cualquier escenario futuro.

Por el momento, la única certeza es que el futuro de Rodri sigue sin definirse públicamente. Mientras tanto, cada declaración relacionada con el jugador continuará siendo analizada al detalle por aficionados y medios de comunicación.