El éxito de Laporte fuera del fútbol: la reestructuración de su productora tras una inversión de 700.000 euros en eSports

El rendimiento de un futbolista de élite ya no se mide únicamente por sus actuaciones sobre el terreno de juego, sino también por la inteligencia con la que gestiona su patrimonio fuera de él.

Aymeric Laporte es un claro ejemplo de esta tendencia. Mientras su regreso a Europa consolida su estatus como uno de los defensores más sólidos del continente, el central del Athletic Club ha demostrado una notable madurez empresarial.

Su última gran jugada no ha sido un despeje providencial, sino una reestructuración financiera estratégica dentro de su holding, AYM Media Group.El futbolista internacional fundó en 2022 AYM eSports, un ambicioso club de deportes electrónicos nacido con el objetivo de competir en la primera línea de los videojuegos a nivel nacional.

Laporte se sumaba así a una corriente de atletas fascinados por el ecosistema digital. Sin embargo, el sector de los videojuegos competitivos ha atravesado una época de fuerte corrección económica global.

Tras tres temporadas de intensa actividad, la sociedad acumuló pérdidas operativas que superaron los 200.000 euros anuales, arrastrando al jugador a asumir un balance negativo de más de 700.000 euros de inversión total. Lejos de empecinarse en un proyecto deficitario, Laporte ha aplicado la frialdad de un defensa central para cortar las pérdidas a tiempo.

Ozaryabal y Laporte celebran un gol de España anotado ante Irlanda del Norte. EFE

El jugador ejecutó un cierre controlado y una liquidación ordenada de la división de eSports. Esta decisión, lejos de ser un fracaso, representa un movimiento de reestructuración corporativa impecable.

Al disolver la filial de videojuegos, Laporte ha logrado liberar el capital sobrante de su productora matriz, AYM Media Group, permitiendo que la compañía redirija sus recursos humanos y económicos hacia el sector del entretenimiento audiovisual tradicional y la creación de contenidos de alta gama, donde los márgenes de beneficio actuales son mucho más estables y predecibles.

Esta retirada estratégica en el mundo digital coincide, además, con una diversificación muy agresiva de su cartera en bienes tangibles. El zaguero ha trasladado parte de sus ganancias al mercado inmobiliario de ultralujo con la adquisición de un exclusivo ático en las Bugatti Residences de Dubái, un complejo residencial de alta gama donde comparte vecindario con celebridades globales de la talla de Neymar Jr.

La trayectoria empresarial de Aymeric Laporte deja una lección valiosa para el deporte profesional: el verdadero éxito de un futbolista en los negocios no radica en no fallar nunca, sino en saber replegarse a tiempo.

Con la reestructuración de su productora y su firme apuesta por el ladrillo premium, Laporte blinda su futuro financiero asegurándose de que su imperio económico siga creciendo con fuerza mucho más allá del pitido final.