El refugio de Víctor Muñoz en un pueblo de 135 habitantes: paraíso del senderismo y una antigua fortaleza medieval

Mientras su nombre comienza a ganar protagonismo en la selección española, Víctor Muñoz mantiene un vínculo muy especial con un pequeño rincón de la provincia de Cuenca.

Lejos de los focos, el futbolista encuentra tranquilidad en Boniches, el pueblo de sus abuelos, un municipio de apenas 135 habitantes rodeado de naturaleza y tradición.

Situado en plena Serranía Baja de Cuenca, Boniches destaca por sus paisajes montañosos y por ser uno de los destinos preferidos para los amantes del senderismo.

Sus extensos pinares, sus impresionantes formaciones rocosas y sus rutas naturales convierten a esta localidad en un auténtico paraíso para los excursionistas.

Para Víctor Muñoz, este enclave representa mucho más que un simple lugar de descanso. Se trata de un espacio ligado a sus raíces familiares, un punto de encuentro con la historia de sus abuelos y una forma de vida muy diferente a la que acompaña a los futbolistas profesionales durante la temporada.

Víctor Muñoz, celebrando un gol con la Selección EFE

Uno de los grandes atractivos de Boniches es su espectacular entorno natural. El municipio está rodeado por algunos de los paisajes más llamativos de la provincia de Cuenca, con caminos que atraviesan bosques, montañas y parajes de gran valor ecológico.

La localidad es especialmente conocida por sus características rocas rojizas, que se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de la zona. Estas formaciones geológicas ofrecen vistas únicas y atraen cada año a numerosos visitantes interesados en el turismo de naturaleza.

Pero Boniches no solo destaca por sus paisajes. El municipio también conserva importantes vestigios de su pasado. Entre ellos sobresalen los restos de una antigua fortaleza medieval, una construcción que recuerda la importancia estratégica que tuvo este territorio durante siglos.

Aunque el paso del tiempo ha transformado buena parte de la estructura original, los restos de esta fortaleza medieval siguen siendo uno de los principales símbolos históricos de la localidad. Su presencia aporta un valor patrimonial añadido a un entorno ya de por sí privilegiado.

Víctor Muñoz, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas Cristina Villarino EL ESPAÑOL

La tranquilidad es otra de las señas de identidad de Boniches. Con una población reducida y rodeado de naturaleza, el municipio ofrece un ambiente completamente diferente al de las grandes ciudades. Es precisamente esa calma la que convierte al pueblo en un lugar perfecto para desconectar.

En el caso de Víctor Muñoz, la relación con Boniches tiene un significado especialmente profundo. Allí se encuentran parte de sus recuerdos familiares y una conexión directa con la historia de sus abuelos.

Entre senderos, bosques, paisajes montañosos y los restos de una fortaleza medieval, este pequeño pueblo conquense continúa siendo el refugio perfecto para una de las jóvenes promesas del fútbol español.