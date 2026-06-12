Mourinho cambia los planes de Bernardo Silva: una petición personal que le acerca a jugar en el Real Madrid

El mercado de fichajes ha dado un vuelco inesperado en las últimas horas. Bernardo Silva, que finaliza su contrato con el Manchester City y queda como agente libre, se encuentra ahora muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Real Madrid.

El jugador luso cierra así una exitosa etapa en la Premier League, donde se consolidó como uno de los pilares del esquema de Pep Guardiola. Su decisión de no renovar con el conjunto inglés desató de inmediato el interés de los principales clubes del continente.

Hasta hace apenas unos días, el destino del centrocampista portugués parecía ligado de forma definitiva al Atlético de Madrid. La dirección deportiva rojiblanca había avanzado significativamente en las negociaciones, alcanzando un principio de acuerdo verbal con el entorno del internacional luso.

Sin embargo, la irrupción de José Mourinho ha cambiado de forma radical el escenario previsto. El técnico de Setúbal ha solicitado expresamente la incorporación de su compatriota a la directiva del club blanco, un movimiento que ha paralizado su llegada al cuadro colchonero.

La petición del entrenador ha sido el detonante para que el Real Madrid active la maquinaria de las negociaciones de manera urgente. En cuestión de horas, los contactos entre el club madrileño y Jorge Mendes se han acelerado, situando el acuerdo cerca de concretarse.

La entidad de Concha Espina ha reaccionado con rapidez ante la oportunidad de incorporar a un jugador que puede encajar a la perfección en el esquema blanco. La llamada directa del técnico y el proyecto deportivo presentado han resultado determinantes para convencer al jugador.

Por su parte, el Atlético de Madrid ve cómo se desvanece una operación que consideraba prácticamente cerrada tras semanas de trabajo discreto. Los dirigentes colchoneros contaban con la firma de Silva para liderar la medular de la próxima temporada, pero la propuesta madridista ha cambiado las prioridades del centrocampista.

El internacional portugués valora de forma muy positiva la opción de vestir la camiseta blanca en esta nueva etapa de su carrera profesional. Lo que sí parece claro es que no habrá anuncio oficial hasta que acabe el Mundial. Quiere estar centrado en intentar llevar a Portugal hacia su primera Copa del Mundo y será después del torneo cuando se conozca su futuro.