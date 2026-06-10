El pueblo español donde Grimaldo se refugia: 27.000 habitantes, una iglesia de origen gótico y tradiciones agrícolas

Alejandro Grimaldo ha encontrado en su pueblo natal, La Pobla de Vallbona uno de esos lugares donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Lejos de los focos que acompañan a su carrera deportiva, el internacional español y jugador del Bayer Leverkusen mantiene un vínculo especial con esta localidad valenciana.

Situado en la comarca del Camp de Túria, este municipio cuenta con cerca de 27.000 habitantes y combina el crecimiento urbano de los últimos años con la tranquilidad característica de los pueblos que conservan una fuerte identidad propia.

Entre sus rincones más representativos destaca la Iglesia de Santiago Apóstol, un templo cuya historia se remonta a siglos atrás y que conserva elementos de origen gótico. Su presencia domina parte del casco histórico.

Las calles del centro mantienen la esencia de una población que ha sabido evolucionar sin perder sus raíces. La Pobla de Vallbona conserva espacios tradicionales que recuerdan el pasado agrícola que marcó su desarrollo durante generaciones.

La agricultura sigue formando parte de la identidad local. Los cultivos de cítricos y otros productos de la huerta valenciana han desempeñado un papel fundamental en la economía de la zona y en las costumbres de sus vecinos.

Alejandro Grimaldo durante el amistoso entre España y Andorra en Badajoz EUROPA PRESS

Las tradiciones agrícolas continúan presentes en numerosas celebraciones populares. Fiestas, encuentros vecinales y actos culturales sirven para mantener vivo un legado que ha pasado de padres a hijos durante décadas.

Para un futbolista acostumbrado a los grandes estadios y a la presión constante, lugares como La Pobla de Vallbona representan un refugio ideal. La localidad ofrece un ambiente sereno y una cercanía difícil de encontrar en las grandes ciudades.

La relación de Grimaldo con esta zona refleja también el fuerte vínculo que muchos deportistas mantienen con sus raíces. Aunque su carrera le ha llevado por diferentes países, sigue encontrando en Valencia un lugar al que regresar.

Uno de los grandes atractivos del municipio es su capacidad para combinar tradición y modernidad. Nuevas áreas residenciales, instalaciones deportivas y servicios conviven con edificios históricos y costumbres profundamente arraigadas.

Además, su proximidad a la ciudad de Valencia permite disfrutar de numerosas ventajas sin renunciar a un entorno más tranquilo. Esa combinación ha favorecido el crecimiento de la población durante las últimas décadas.

Mientras continúa consolidándose como uno de los futbolistas españoles más destacados de su generación, Grimaldo mantiene cerca un lugar que le conecta con sus orígenes y con una forma de vida más pausada.

Entre una iglesia de raíces góticas, una marcada herencia agrícola y una comunidad que conserva sus tradiciones, La Pobla de Vallbona se ha convertido en el refugio perfecto para desconectar del ritmo frenético del fútbol profesional.