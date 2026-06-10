Pablo, padre de Nico Paz: "Le deben estar pasando millones de cosas por la cabeza. Yo siento lágrimas de orgullo"

La irrupción de Nico Paz en la élite internacional ha generado un profundo orgullo en su entorno familiar, especialmente en su padre, el exfutbolista argentino Pablo Paz.

En una íntima declaración que refleja la sensibilidad de un padre que también supo ser mundialista, el exdefensor resumió el presente de su hijo con una frase cargada de emoción: "Le deben estar pasando millones de cosas por la cabeza. Yo siento lágrimas de orgullo".

Esta revelación no fue un comentario aislado, sino parte de una sentida intervención pública en la que el exfutbolista analizó el crecimiento deportivo y personal del joven centrocampista del Como.

En sus palabras, describió el torbellino de sentimientos que inunda la intimidad del hogar: "Fue una emoción espectacular por el gol de Nico".

Pablo detalló que vive cada logro de su hijo bajo una doble faceta, mezclando la pasión de un ferviente hincha de la selección argentina con el amor incondicional de un padre que ve a su heredero directo transitar el mismo camino internacional que él pisó décadas atrás.

Nico Paz celebra un gol de Messi con la selección argentina. Selección argentina

Más allá de la emoción por los goles, la familia ha sido el pilar fundamental para mantener los pies sobre la tierra en una carrera que avanza de manera meteórica. Las declaraciones de su entorno siempre han apuntado a la prudencia, el aprendizaje y el respeto por los procesos de maduración.

Un claro ejemplo de esto se dio cuando se debatió públicamente la decisión del jugador de representar a la Albiceleste en lugar de a España, país donde nació.

En aquella ocasión, Pablo Paz disipó con naturalidad las dudas en una entrevista para Radio Marca Tenerife, explicando que "Nico no tuvo que decidir, la selección española nunca lo ha llamado. Surgió la oportunidad y a Nico le gustaba mucho, así que la aprovechó".

El vínculo afectivo con las raíces también abarca a las Islas Canarias, el lugar que cobijó la infancia del futbolista.

El propio Pablo Paz, una figura sumamente querida en el CD Tenerife, confesó en los micrófonos su máximo sueño nostálgico al admitir que "se me saltarían las lágrimas si Nico jugara en el Tenerife", dejando en claro que el sentido de pertenencia familiar sigue intacto a pesar de la distancia.

Actualmente, bajo la tutela de Cesc Fàbregas en la Serie A de Italia, la consigna familiar sigue siendo la misma: paciencia y enfoque. Su padre ha reafirmado de forma constante que Nico se encuentra feliz, cómodo y enfocado exclusivamente en aprender en un club que le permite crecer día a día, lejos del ruido mediático de los grandes mercados de pases.