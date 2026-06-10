Kylian Mbappé: "Jugábamos por un trofeo de plástico de 2 euros, pero lo tratábamos como si fuera cuestión de vida o muerte"

Kylian Mbappé es una de las grandes estrellas del fútbol mundial, pero antes de conquistar títulos con clubes de élite y convertirse en campeón del mundo, también vivió una infancia marcada por la pasión más pura por este deporte.

En un artículo publicado por' The Players Tribune', el delantero francés del Real Madrid recordó cómo fueron sus primeros pasos con el balón en los barrios de las afueras de París donde nació. Allí, mucho antes de la fama, el fútbol era una forma de vida.

"Jugábamos por un trofeo de plástico de 2 euros, pero lo tratábamos como si fuera cuestión de vida o muerte", escribió Mbappé al rememorar aquellos torneos improvisados que reunían a decenas de jóvenes cada fin de semana.

La frase resume perfectamente la intensidad con la que vivía el fútbol desde niño. Para él y sus amigos, aquellos campeonatos tenían una importancia enorme, aunque el premio fuera apenas simbólico.

El actual jugador del Real Madrid explicó que cada partido se convertía en una batalla deportiva. La competitividad estaba presente en cada acción y nadie quería regresar a casa después de una derrota.

Mbappé durante el calentamiento. Reuters

Mbappé recordó que en esos campos se forjó buena parte de su carácter. La exigencia era constante y los errores no pasaban desapercibidos. Todos querían destacar y demostrar que podían llegar lejos.

La futura estrella francesa aprendió desde muy joven a convivir con la presión, algo que años después le resultaría fundamental para competir en los escenarios más importantes del fútbol internacional.

Kylian Mbappé, lamentándose durante un partido con el Real Madrid Reuters

En su relato también destacó el ambiente multicultural que rodeaba aquellos partidos. Jóvenes de diferentes orígenes compartían una misma pasión y encontraban en el fútbol un lenguaje común.

Con el paso de los años, Mbappé fue ascendiendo categorías hasta convertirse en una de las mayores promesas del país. Sin embargo, nunca olvidó las enseñanzas que obtuvo durante aquella etapa.

La humildad, el esfuerzo y la competitividad son valores que el delantero ha mencionado en numerosas ocasiones al hablar de su infancia y de las personas que le ayudaron a crecer.

Hoy, cuando levanta trofeos de enorme prestigio y disputa las competiciones más importantes del planeta el Mundial, aquellas experiencias siguen muy presentes en su memoria.

Porque detrás de los títulos, los récords y el reconocimiento mundial, permanece el niño que soñaba con ganar junto a sus amigos. Un niño que defendía un pequeño trofeo de plástico como si fuera el campeonato más importante de su vida.