Konaté: "Al morir Diogo Jota perdí todo el interés. Luego falleció mi padre: no sabía con quién hablar y me guardé todo"

La víspera del Mundial y su inminente fichaje por el Real Madrid le han dado a Ibrahima Konaté una dimensión mucho más humana que futbolística.

El central francés, que habló días atrás en una entrevista concedida a France Inter, reconoció que atravesó una depresión tras encadenar dos golpes personales devastadores: la muerte de su compañero Diogo Jota y, meses después, la de su padre.

En sus declaraciones, Konaté explicó primero el impacto que le causó la muerte del delantero portugués, fallecido en julio de 2025 en un accidente de tráfico junto a su hermano André Silva.

"Recuerdo cuando me enteré, estaba en Los Ángeles y no podía creerlo. Me devastó. En ese momento no tenía interés en nada más", contó el defensa francés en el citado medio.

El internacional francés describió a Jota como una de esas personas cuya pérdida resulta especialmente difícil de asumir dentro de un vestuario.

En esa misma entrevista radiofónica, añadió: "No le importaba nada. Solo quería ser feliz y pasar buenos momentos con sus compañeros y su familia", una frase con la que quiso retratar el carácter del atacante portugués más allá del césped. La herida, según su propio relato, seguía abierta muchos meses después.

A ese duelo se sumó el fallecimiento de su padre, Hamady, en el mes de enero, después de un periodo prolongado de enfermedad. Konaté explicó en France Inter que convivió durante meses con la angustia de no saber cómo gestionar la situación mientras trataba de mantener su carrera competitiva.

Ibrahima Konaté, con el Liverpool. Europa Press

"Mi padre estuvo varias semanas en el hospital... No sabía qué hacer, no sabía si debía dejar de jugar, porque el equipo también me necesitaba. No sabía con quién hablar y me lo guardé todo", afirmó en la entrevista.

En el mismo testimonio, añadió que tampoco estaba preparado para la rapidez con la que se precipitó todo: "Nunca se está preparado, no sabíamos que iba a ocurrir tan rápido".

Lo más relevante de su confesión fue, sin embargo, la naturalidad con la que puso nombre a lo que estaba viviendo. "Hay momentos difíciles, hay depresión. También se puede sufrir depresión en el fútbol, no hay nada de malo en admitirlo", señaló en France Inter.

Konaté quiso además desmontar uno de los prejuicios más extendidos alrededor de la salud mental en la élite, al recordar que el dinero o la fama no blindan a nadie frente al dolor.

Su mensaje final tuvo un tono casi de advertencia pública. "Cuando te sientes mal o algo te está pasando, tienes que hablar de ello con quienes te rodean", dijo, dejando una reflexión que trasciende al fútbol y retrata la parte más frágil de un deportista acostumbrado a parecer indestructible