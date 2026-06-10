Konaté y Dumfries, los primeros 'soldados' de Mourinho: el muro que marca el camino hacia un Real Madrid hecho a su medida

Hay contrataciones que no se limitan a sumar futbolistas a una plantilla. Algunos, los más relevantes, funcionan como declaraciones de intenciones. Como un pliego de condiciones que le dice al fútbol, en voz alta, hacia dónde va un proyecto.

Los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries son exactamente eso: el primer manifiesto del Real Madrid que quiere construir José Mourinho.

El técnico portugués regresa al Santiago Bernabéu con una idea clara y sin ambigüedades: antes de pensar en hacer bonito, el equipo tiene que volver a ser difícil de batir.

Su diagnóstico sobre la última etapa blanca es que el principal problema del equipo estaba en la fragilidad estructural que afloraba demasiado a menudo en los momentos clave. La solución, por tanto, empieza en la defensa.

Ibrahima Konaté llega libre desde el Liverpool, donde ha completado cinco temporadas de alto nivel en la Premier League.

Formado en el RB Leipzig bajo la exigente demanda física de la Bundesliga, el central francés reúne un perfil físico poco habitual: 195 centímetros de altura, 95 kilogramos, velocidad para cubrir espacios amplios y una agresividad en el uno contra uno que le permite adelantar su línea sin perder la referencia del atacante.

Lo que más atrae a Mourinho de Konaté no es únicamente su catálogo de virtudes individuales. Es su mentalidad. La forma en que el francés entiende el duelo como unidad básica del fútbol defensivo: presionar, perseguir, ganar la segunda pelota.

Mapa de calor de Ibrahima Konaté (Premier League 2025/26). EE

A lo largo de sus años en Liverpool compitió bajo enormes exigencias en eliminatorias de Champions y se mantuvo sólido cuando otros cedían. Es, en el lenguaje del técnico portugués, el tipo de central que pone el cuerpo antes de que el problema llegue al portero.

Denzel Dumfries, que costará 20 millones de euros, aporta una energía diferente pero complementaria.

El lateral neerlandés del Inter de Milán lleva años siendo uno de los mejores en su posición en Europa gracias a una combinación que no abunda: potencia física, recorrido constante por toda la banda derecha, capacidad para llegar al área como un extremo en los ataques y entereza para volver a defender inmediatamente.

Mide 1,88 metros, no teme el choque físico y ha demostrado con Países Bajos y en la Serie A que puede sostener ese nivel de intensidad durante noventa minutos partido tras partido.

Perrcentiles Denzel Dumfries (Temporada 2025/26). EE

En el Inter, Dumfries fue pieza clave en las finales de Champions y en el último título de la liga italiana. No es un lateral que construya el juego desde atrás con pases precisos entre líneas; es un lateral que gana metros, que desborda, que centra, que aparece en el segundo palo.

Precisamente ese perfil encaja a la perfección en el esquema de Mourinho, que históricamente ha preferido que el lateral derecho fuera un elemento de ruptura más que de posesión, mientras que el izquierdo asumía más responsabilidades en la asociación.

Un denominador común

Más allá de sus posiciones distintas en el campo, Konaté y Dumfries comparten una serie de características que los convierten en 'soldados' de Mourinho en el sentido más literal.

Ambos son jugadores de duelo: disfrutan del choque, no rehúyen el contacto y entienden el fútbol como una competición física además de táctica. Los dos han madurado en entornos de alta exigencia -la Premier League y la Serie A- y tienen experiencia contrastada en las fases decisivas de la Champions.

Y los dos funcionan bien cuando el equipo necesita defender espacios amplios en transición, algo clave en un modelo de juego que combina momentos de bloque medio con salidas rápidas al espacio.

No es casual que Mourinho haya dado el visto bueno a ambos fichajes. Su idea para la defensa del nuevo Madrid pasa por construir una línea que sea más sólida y más contundente que la de las últimas temporadas, priorizando la fiabilidad sobre cualquier otra consideración.

Para el técnico portugués, la defensa no es un punto de partida opcional: es la condición necesaria para que todo lo demás funcione.

El mapa del mercado

Los fichajes de Konaté y Dumfries son los primeros ladrillos, pero el edificio que quiere levantar Mourinho necesita más material. El técnico tiene clara la hoja de ruta y el club ya trabaja en varios frentes simultáneamente para ir completando la plantilla a su medida.

La primera prioridad que sigue sobre la mesa es la del lateral izquierdo. Mourinho ha pedido específicamente un perfil capaz de jugar también como central, de modo que la línea defensiva pueda adaptarse tácticamente durante el partido sin necesidad de hacer sustituciones.

Los dos nombres que encabezan esa lista son Josko Gvardiol, del Manchester City, y Riccardo Calafiori, del Arsenal. El croata seduce por su nivel individual y su condición de uno de los mejores defensas del mundo en su generación, aunque el City complicará cualquier negociación.

Mbappé, ante Gvardiol. Reuters

El italiano parte con ventaja en términos de viabilidad económica y cuenta con un argumento extra: fue Mourinho quien le dio sus primeros minutos en el fútbol profesional durante su etapa en la Roma.

En el eje de la defensa, el nombre de Nico Schlotterbeck se mantiene activo en la agenda madridista. El central del Borussia Dortmund, que acaba de renovar con el conjunto alemán pero lo hizo con una cláusula de rescisión de entre 50 y 60 millones de euros que incluye al Real Madrid entre los clubes habilitados para activarla, es un admirado perfil de Mourinho.

El técnico valora su capacidad para liderar una línea, su potencia y su nivel de lectura táctica. El propio jugador ha manifestado en su entorno cercano que el Bernabéu siempre ha sido un destino que le ha llamado la atención.

El capítulo del mediocampo es, quizás, el que más debate genera. Mourinho quiere un organizador con criterio, alguien capaz de tomar el control del partido desde la posesión y dar un salto cualitativo a la distribución del equipo.

El sueño tiene dos nombres portugueses: Vitinha y Joao Neves, dos centrocampistas que encarnan exactamente ese perfil de creación y control. El PSG, sin embargo, no facilitará la salida ninguno de ellos.

Bernardo Silva, que termina contrato con el Manchester City, emerge como una alternativa de lujo, libre y con la calidad suficiente para marcar diferencias desde la medular.

Bernardo Silva, durante una rueda de prensa. Europa Press

Por último, Mourinho ha puesto sobre la mesa el nombre de Mateus Fernandes. El centrocampista portugués del West Ham, de 21 años, representaría un perfil complementario al gran organizador: un box to box con músculo, trabajo constante, desborde interior y capacidad goleadora.

Cinco goles y cinco asistencias en 42 partidos en la Premier esta temporada avalan una progresión notable. El descenso del West Ham a la segunda división inglesa convierte la operación en una oportunidad de mercado, aunque el club londinense fija sus pretensiones en torno a los 90 millones de euros.

El Real Madrid de Mourinho empieza a tomar forma. Konaté y Dumfries son los primeros soldados, los primeros en llegar a la nueva posición. Pero la batalla apenas ha comenzado.