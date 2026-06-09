Rodri Hernández: "A los 10 años, si jugaba un partido y no lo hacía bien, no podía hablar con mis padres en todo el día"

Rodri Hernández, centrocampista de la Selección Española y del Manchester City, ha recuperado en una entrevista pasada una reflexión sobre su infancia, marcada por la autoexigencia, la disciplina y la presión emocional en el fútbol formativo temprano competitivo.

El jugador recordó cómo, siendo niño, vivía cada partido como una evaluación personal constante, en la que el resultado y su rendimiento influían directamente en su estado emocional y en su relación con el entorno familiar más cercano.

“A los 10 años, si jugaba un partido y no lo hacía bien, no podía hablar con mis padres en todo el día”, recordó el futbolista.

El testimonio refleja la intensidad con la que vivía el fútbol en categorías inferiores, donde cada error se convertía en una carga emocional difícil de gestionar para un niño en pleno desarrollo deportivo temprano competitivo.

Con el paso del tiempo, Rodri ha explicado que esa autoexigencia formó parte de su crecimiento personal, ayudándole a entender la importancia de la disciplina, la resiliencia y la gestión de la presión en la élite deportiva profesional.

Rodri Hernández, con el título de la Carabao Cup EFE

Hoy, consolidado como uno de los mediocampistas más importantes del fútbol europeo, el jugador reconoce que aquellas experiencias infantiles le ayudaron a forjar un carácter competitivo sólido y una mentalidad orientada al rendimiento deportivo actual.

El relato del futbolista también ha reabierto el debate sobre la formación en el deporte base, donde la gestión emocional de los jóvenes talentos se ha convertido en un aspecto clave para su desarrollo futuro profesional deportivo.

En su caso, la influencia del entorno familiar fue determinante en su forma de afrontar la competición, marcando una etapa en la que el fútbol ocupaba un papel central en su vida cotidiana infantil temprano.

Actualmente Rodri es una de las piezas clave tanto en el Manchester City como en la selección española, consolidado como uno de los mejores centrocampistas del mundo y referente en el fútbol europeo por su equilibrio táctico actual de élite.

Rodri Hernández, con el Manchester City en el Santiago Bernabéu AFP7 / Europa Press

Las palabras del centrocampista ponen de relieve cómo las experiencias en la infancia pueden influir en la construcción del carácter deportivo, especialmente en entornos de alta exigencia competitiva donde cada detalle marca el desarrollo del jugador profesional de élite actual.

El caso de Rodri también sirve como ejemplo de cómo muchos futbolistas profesionales recuerdan etapas de presión temprana, que con el tiempo se transforman en aprendizaje y motivación para competir al máximo nivel en el fútbol de élite actual mundial.

La entrevista, recuperada tiempo después, vuelve a poner en valor la importancia de la gestión emocional en el deporte formativo, así como el papel de la familia en la evolución de los jóvenes talentos hacia la élite profesional contemporánea actual.