Florentino Pérez recibe al Papa León XIV en el Bernabéu y le entrega una camiseta del Real Madrid

El Santiago Bernabéu ha sido el escenario de un encuentro histórico. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, recibió este lunes oficialmente al papa León XIV en el feudo blanco, en un acto cargado de simbolismo que consolida la estrecha relación de la capital española con el Sumo Pontífice durante su actual gira apostólica.

El momento cumbre de la visita quedó inmortalizado en una fotografía institucional frente a las prestigiosas Copas de Europa del club (disponible en el archivo adjunto image.png), donde el mandatario merengue hizo entrega al Obispo de Roma de una equipación oficial personalizada con el dorsal número 1 y su nombre de pila secular: "Robert F. Prevost".

La visita se produce apenas unos días después de que el Santo Padre protagonizara una de las anécdotas más virales de su pontificado. Durante el vuelo papal que le trasladaba a España, al ser cuestionado de forma distendida por los periodistas sobre sus preferencias futbolísticas, León XIV respondió con humor.

🤝 El presidente recibe al papa en el Bernabéu. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

"El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", apuntó el pontífice.

Más allá del plano estrictamente deportivo y de las sonrisas protocolarias reflejadas en image.png, el Bernabéu se vistió de gala para albergar un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana de Madrid, congregando a más de 70.000 personas en las gradas.

Durante su alocución en el coliseo de la Castellana, el papa León XIV aprovechó el marco de la diversidad urbana para lanzar un potente mensaje de unidad, exhortando a la multitud a "no dispersarnos ni encerrarnos cada uno en el grupo o entorno en el que ya nos sentimos seguros".

Con este baño de masas en un Bernabéu entregado, el Pontífice cierra su agenda de grandes actos en Madrid antes de poner rumbo a Barcelona, dejando para la posteridad una de las imágenes más singulares del deporte y la fe en este 2026.