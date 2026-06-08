Florentino Pérez arrasa a Riquelme en las elecciones a la presidencia del Real Madrid en una jornada histórica

Florentino Pérez seguirá siendo el presidente del Real Madrid. El dirigente, de 79 años, se ha impuesto a Enrique Riquelme en unas elecciones que se acercaron a los mejores registros de participación de la historia del club.

Lo que comenzó como un pulso planteado por el propio presidente ha terminado con un respaldo que prolonga su mandato y refuerza su autoridad ante el madridismo.

La gran cifra de la jornada no es solo el porcentaje del vencedor, sino la afluencia a las urnas. El récord de participación databa del año 1995 -cuando Ramón Mendoza se alzó con la victoria- con 34.951 votantes, una marca que este domingo estuvo cerca de igualarse con más de 33.000 votantes.

Cerca de la 1.00 de la madrugada, Florentino compareció desde el Hotel Meliá Castilla, de Madrid, para reaccionar a la victoria: "Este ha sido un gran día para el Real Madrid. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia en unas elecciones del Real Madrid. Es un resultado extraordinario", sacó pecho.

Y continuó señalando que estos resultados "podían haber sido mejor porque nos han anulado cerca de mil votos y vamos a recurrir porque creemos que hemos hecho lo correcto". "Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia y de convivencia", agregó.

"Vamos a seguir trabajando, a seguir estando orgulloso del Bernabéu, de uno de los mejores equipos del mundo y de uno de los mejores entrenadores del mundo como es José Mourinho. No tengan ninguna duda, el Real Madrid seguirá siendo de sus socios", defendió un Florentino que prometió el club seguirá "en lo más alto en los ránkings en cuanto a reputación internacional" y luchará "para conseguir la 16ª Champions".

"Vamos a estar mucho más cerca de nuestros socios. Seguiremos asistiendo a las noches mágicas del Bernabéu. Juntos nos queda mucha historia por hacer", cerró su discurso triunfal.

La cuarta vez en las urnas

El triunfo tiene un valor añadido en la biografía electoral de Florentino. Es la cuarta vez que se enfrenta a las urnas en el Real Madrid y la tercera que las gana.

Florentino Pérez depositando su voto en la urna de las elecciones del Real Madrid. EFE

Su estreno fue una derrota: en 1995 cayó ante Ramón Mendoza, que logró un 41,5% frente a su 39,6%. El desquite llegó en el año 2000, con aquel 49,73% que derrotó a Lorenzo Sanz (40,17%).

Y la consagración, en 2004, cuando arrasó con un abrumador 91,64% de las papeletas. Dos décadas después, volvía a medirse en las urnas tras años de reelecciones sin oposición.

Una jornada de madrugón

La jornada arrancó con puntualidad. Las 60 mesas electorales quedaron constituidas a las 8:00 y, una hora más tarde, las puertas de Valdebebas se abrieron al socio.

El goteo inicial de votantes pronto se transformó en una afluencia constante que llenó el pabellón de baloncesto, escenario por primera vez de unos comicios presidenciales.

Ambos candidatos quisieron votar pronto. A las 9:57, Florentino Pérez apareció por la puerta del pabellón. Dedicó varios minutos a fotografiarse y saludar a los socios antes de depositar su papeleta, a las 9:59, en un ambiente solemne pese a lo multitudinario del momento.

Poco después llegó el turno del aspirante. Superadas ligeramente las 10:48, Riquelme accedió por la puerta central acompañado de su candidatura a Junta Directiva y de varios simpatizantes.

Su llegada generó una atmósfera distinta: junto a los aplausos se escuchó también algún abucheo y gritos de "mentiroso". A las 10:50, su voto entró en la urna y abandonó el recinto rodeado de socios.

A la salida, los dos candidatos se entretuvieron largo rato entre cámaras y seguidores. Al mediodía, la imagen en Valdebebas era ya de abarrotamiento: mucho votante y, sobre todo, mucha participación, anticipando la cifra histórica que terminaría confirmándose.

Los cuarteles generales

Tras cumplir con su deber electoral, cada candidatura se replegó a su cuartel general para vivir el desenlace. Enrique Riquelme eligió el Autocine, donde instaló un acto con socios para seguir el escrutinio.

Florentino Pérez, por su parte, se desplazó al Eurobuilding, el mismo escenario en el que había cerrado su campaña.

Los sondeos a pie de urna apuntaban desde primera hora a la victoria del presidente. El recuento, que incorpora también el voto por correo -donde se daba como claro ganador a Florentino Pérez-, ha terminado por confirmar la tendencia.

Con la reelección sellada, Florentino Pérez encara un nuevo mandato de cuatro años con la legitimidad de las urnas y la mayor movilización de socios jamás registrada como telón de fondo de su victoria.