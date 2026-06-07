Marcelo (38), del Real Madrid a invertir en 3 clubes de fútbol, una barbería y registrar una agencia de representación

Tras poner fin a una exitosa etapa en el Real Madrid en 2022, Marcelo decidió emprender una última aventura futbolística lejos del club en el que se convirtió en leyenda.

Dos años después, el brasileño anunció su retirada definitiva del fútbol profesional. Sin embargo, su vínculo con este deporte sigue intacto gracias a sus inversiones y a los proyectos empresariales que ha desarrollado en los últimos años.

Lejos de limitarse al papel de exfutbolista, Marcelo ha construido una sólida estructura empresarial entre Madrid y Río de Janeiro, las dos ciudades que han marcado su vida.

En la capital española es propietario de dos sociedades inmobiliarias, mientras que en Brasil cuenta con una barbería y una creciente presencia en el sector futbolístico.

Como muchos deportistas de élite, el exlateral madridista apostó por diversificar su patrimonio una vez finalizada su carrera. Con ese objetivo creó Group Doze, un holding destinado a la gestión e inversión en clubes de fútbol.

Marcelo despidiéndose del Santiago Bernabéu en la fiesta de La Decimocuarta EFE

Su primera gran apuesta llegó en 2017 con la fundación del Azuriz Futebol Clube, equipo que compite en el Campeonato Paranaense. Años más tarde, en 2023, dio el salto a Europa con la adquisición del CD Mafra portugués, la primera compra internacional de su grupo empresarial.

Además, la compañía mantiene participaciones en otras entidades deportivas, entre ellas el América de Natal.

Group Doze también opera como agencia de representación de futbolistas. El propio Marcelo gestiona sus asuntos profesionales a través de esta estructura, que además representa a jóvenes promesas como Enzo Alves, su hijo, y José Reyes, hijo del recordado José Antonio Reyes.

Más allá del fútbol, el brasileño ha ampliado sus inversiones al sector inmobiliario. Belluly y Borsen Trade, ambas con sede en la calle Francisco Silvela de Madrid, son las dos sociedades de las que figura como administrador único.

Las compañías centran su actividad en la promoción inmobiliaria y gestionan activos de alto valor.

Entre sus operaciones más destacadas figura la compra, en 2023, de una propiedad situada en el exclusivo barrio madrileño de El Viso, adquirida por 3,6 millones de euros.

A ello se suma la vivienda familiar ubicada en La Moraleja, donde Marcelo reside junto a su familia, muy cerca de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Un futuro ligado al fútbol

Aunque su carrera como jugador ya forma parte de la historia, Marcelo continuará estrechamente vinculado al mundo del fútbol. De hecho, el prometedor ascenso de su hijo Enzo Alves podría devolverle al primer plano del deporte desde una nueva perspectiva: la de padre y representante.

El joven delantero dio recientemente un paso importante en su trayectoria al firmar su primer contrato profesional con el Real Madrid, un club en el que aspira a seguir creciendo y consolidarse en el futuro.

Las comparaciones con su padre parecen inevitables, aunque el tiempo será el encargado de determinar hasta dónde puede llegar.

Lo que sí parece claro es que Enzo buscará construir su propio camino en la élite, con la ambición de escribir una historia propia y, si es posible, hacerlo vistiendo la camiseta del Real Madrid.