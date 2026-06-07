Eriksen vuelve a desplomarse en pleno partido con Dinamarca cinco años después de su colapso en la Eurocopa

El jugador danés de 34 años pudo abandonar el terreno por su propio pie camino de la ambulancia y se encuentra en condición estable.

Christian Eriksen volvió a poner un nudo en la garganta al mundo del fútbol al desplomarse de nuevo sobre el césped con la camiseta de Dinamarca.

El mediapunta, de 34 años, se desplomó en la segunda parte del amistoso ante Ucrania disputado en Odense, reviviendo inevitablemente el recuerdo de aquel colapso cardíaco en la Eurocopa de 2021 que ya sacudió al planeta.

El incidente se produjo en torno al minuto 60, cuando el centrocampista cayó al suelo sin oposición cerca de la zona ancha, obligando a detener de inmediato el juego y a la entrada urgente de las asistencias médicas.

Los gestos de los futbolistas daneses y ucranianos, muchos de ellos con las manos en la cabeza y rodeando al jugador para tratar de preservar su intimidad, devolvieron imágenes que nadie quería volver a ver con Eriksen como protagonista.

El árbitro decidió suspender definitivamente el encuentro tras más de un cuarto de hora de atención sobre el césped, mientras el estadio quedaba sumido en un silencio denso.

A diferencia de lo ocurrido hace cinco años en el Parken de Copenhague, cuando sufrió una parada cardíaca en pleno duelo de Eurocopa ante Finlandia y tuvo que ser reanimado sobre el campo, esta vez Eriksen recuperó la consciencia y pudo abandonar el terreno por su propio pie camino de la ambulancia.

La Federación Danesa informó después de que el jugador se encuentra consciente y, dentro de la gravedad de la situación, en condición estable, a la espera de pruebas adicionales en el hospital para determinar el origen exacto del nuevo episodio.

Jugando con un desfibrilador

El caso de Eriksen es uno de los relatos más extremos de resiliencia en el fútbol moderno.

Tras el paro cardíaco de 2021 fue sometido a la implantación de un desfibrilador interno y, contra todos los pronósticos iniciales, logró regresar a la élite, pasar por la Premier League y volver a liderar a Dinamarca en grandes torneos.

Este nuevo colapso reabre inevitablemente el debate sobre los límites médicos y deportivos alrededor de su figura y plantea interrogantes sobre la continuidad de su carrera en la cúspide.

La prioridad, otra vez, se desplaza del resultado al estado de salud de un jugador convertido en símbolo de supervivencia, mientras Dinamarca y el resto del fútbol europeo contienen el aliento a la espera de noticias más precisas sobre su evolución.