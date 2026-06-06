La selección de Irán recibe las visas por parte de Estados Unidos y podrá jugar el Mundial con normalidad

La selección de Irán da marcha en sus propuestas y vuelve a cantar el himno nacional en el Mundial EFE

La selección de fútbol de Irán tiene asegurada su presencia en el Mundial 2026 tras confirmarse que Estados Unidos ha emitido los visados necesarios para todo el equipo. Esta decisión despeja por completo la incertidumbre que rodeaba al combinado asiático sobre su participación en la cita mundialista, cuya organización comparten el territorio estadounidense, México y Canadá.

El anuncio corrió a cargo de Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía, quien recurrió a la red social X para aplaudir la labor del personal de la legación diplomática en Ankara a la hora de tramitar las autorizaciones de viaje de la delegación iraní.

La confirmación llega en un momento de gran tensión geopolítica, marcado por las restricciones migratorias que Washington aplica a los ciudadanos de la República Islámica y por el conflicto bélico en Oriente Medio, que roza ya los cien días de duración sin una resolución a la vista.

En su mensaje, Barrack subrayó la postura de Washington al asegurar que el deporte es capaz de trascender cualquier frontera, manifestando el entusiasmo de su país por recibir tanto a los competidores como a los aficionados de todo el mundo.

De este modo se aplacan los recelos surgidos en las últimas jornadas, puesto que las normativas de los torneos internacionales suelen contemplar salvoconductos y excepciones migratorias específicas para deportistas, técnicos y personal debidamente acreditado.

El equipo iraní, que figuró entre los primeros clasificados para el torneo, ha decidido establecer su centro de operaciones en México. Desde allí se desplazará puntualmente a las sedes estadounidenses de Los Ángeles y Seattle para afrontar la fase de grupos.

Su estreno en la competición tendrá lugar el próximo 15 de junio en tierras californianas contra el combinado de Nueva Zelanda, en un exigente Grupo G que completan las selecciones de Bélgica y Egipto. Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA, programada entre los meses de junio y julio, marcará un hito histórico al ser la primera que contará con un formato expandido a 48 selecciones nacionales.