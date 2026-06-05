El pueblo español donde se refugia Luis de la Fuente: 12.000 habitantes, bodegas del siglo XIX y restos medievales

Cuando la presión del fútbol de élite da paso a los momentos de descanso, Luis de la Fuente encuentra refugio en un lugar muy ligado a su historia personal.

El seleccionador español nació en Haro, en La Rioja, una localidad de alrededor de 12.000 habitantes que sigue ocupando un lugar especial en su vida y que representa una parte fundamental de sus raíces.

Situada en el noroeste de La Rioja, cerca de los límites con Álava y Burgos, Haro es conocida internacionalmente por su vinculación con el vino.

Considerada por muchos como la capital del Rioja, la localidad ha construido gran parte de su identidad alrededor de una tradición vitivinícola que se remonta siglos atrás y que continúa siendo uno de sus principales motores económicos y turísticos.

El municipio destaca especialmente por su histórico Barrio de la Estación, donde se concentran algunas de las bodegas más emblemáticas de la denominación. Varias de ellas fueron fundadas durante la segunda mitad del siglo XIX.

Luis de la Fuente, en un desayuno informativo. Europa Press

Pero Haro no es únicamente vino. Su casco histórico conserva numerosos testimonios de su pasado medieval. Entre ellos sobresalen los restos de las antiguas murallas que protegían la localidad y la conocida Torre de los Presos, uno de los vestigios defensivos que han sobrevivido al paso de los siglos.

Además, bajo parte del municipio se extiende una red de calados y galerías históricas vinculadas a la conservación del vino.

El patrimonio monumental también tiene un papel destacado. La iglesia de Santo Tomás constituye uno de los principales símbolos de la localidad gracias a su reconocida portada plateresca.

Junto a ella aparecen palacios, edificios históricos y plazas que reflejan la importancia que alcanzó Haro durante diferentes etapas de su desarrollo.

Luis de la Fuente con su libro. EFE

La relación de Luis de la Fuente con esta localidad ha permanecido intacta con el paso de los años. El técnico riojano ha reivindicado en numerosas ocasiones su origen harense y el vínculo emocional que mantiene con su tierra.

De hecho, el Ayuntamiento decidió en 2022 rebautizar el estadio municipal de El Mazo con el nombre del seleccionador, un reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su estrecha conexión con la ciudad que le vio nacer.

Entre bodegas del siglo XIX, calles cargadas de historia y vestigios medievales, Haro continúa siendo el lugar al que regresa Luis de la Fuente cuando busca reencontrarse con sus orígenes. Un rincón de La Rioja donde tradición, patrimonio y vino forman parte de la vida cotidiana.