El refugio español de Erling Haaland: una villa de 6 millones de euros y 2.000 m2 de superficie en una exclusiva zona

Erling Haaland se ha acostumbrado a desconectar del ruido del fútbol en un rincón muy concreto de la geografía española. Lejos de Mánchester y de los focos de la Premier, el noruego se refugia en una villa de lujo en Marbella, convertida ya en su base de operaciones en la Costa del Sol.

Durante muchos veranos, época de rumores sobre fichajes en el mundo del fútbol, su vida privada en España transcurre a resguardo, entre muros altos, jardines y vistas privilegiadas al Mediterráneo. Que vaya a disputar este año el Mundial con Noruega hace que, por el momento, esa imagen no se vaya a dar.

La propiedad se sitúa en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella, en la ladera que sube desde la Milla de Oro hacia la montaña, una zona de chalés aislados, seguridad privada y vecinos acostumbrados a la discreción.

Allí, el delantero del Manchester City disfruta de una villa cuyo valor ronda los 6 millones de euros y que se aproxima a los 2.000 metros cuadrados de superficie entre vivienda y parcela.

Es el tipo de casa en la que las vallas y el perímetro ajardinado funcionan como primera barrera frente a curiosos, fotógrafos y miradas indiscretas.

La imagen que ofrecen quienes conocen la zona es la de una residencia pensada para no tener que salir prácticamente de ella. Piscina privada, amplias terrazas, zonas de sombra para soportar el verano andaluz y un interior distribuido en varias plantas, con espacio de sobra para familia y amigos.

No faltan las grandes cristaleras, que abren la casa hacia el mar, ni los porches desde los que seguir el atardecer sobre la bahía. La estética responde al canon del lujo marbellí: líneas modernas, tonos claros y un equilibrio calculado entre ostentación y sobriedad.

Erling Haaland junto a su padre Alfie Haaland

En el interior, aunque apenas han trascendido detalles concretos, se da por hecho que Haaland cuenta con un pequeño centro de alto rendimiento particular.

Gimnasio bien equipado, zona de recuperación y probablemente espacios dedicados al ocio -sala de cine, juegos o un spa doméstico- completan el retrato de una vivienda diseñada para que el futbolista pueda mantener la rutina física sin renunciar al descanso.

En vacaciones, la villa se convierte en una mezcla de búnker y resort privado: control de accesos, privacidad absoluta y todos los servicios a un paso en la propia Marbella.

La ubicación no es casual. Desde esa franja residencial, el delantero tiene a pocos minutos tanto el casco urbano de Marbella como Puerto Banús, con su oferta de restaurantes, hoteles y ocio de lujo.

Campos de golf, clubes de playa y marinas deportivas completan un ecosistema que atrae cada verano a deportistas de élite, empresarios y celebridades. Haaland encaja en ese paisaje de coches de alta gama y yates de gran eslora, pero al mismo tiempo mantiene un perfil relativamente bajo: apariciones contadas, alguna fotografía en redes y mucho tiempo puertas adentro.

La conexión con España va más allá de unas simples vacaciones esporádicas. La repetición de estancias en Marbella, la inversión en una residencia de alto nivel y el arraigo en la Costa del Sol han alimentado durante años las especulaciones sobre un posible futuro en La Liga.

En pleno debate sobre el rumbo del Real Madrid y con su nombre instalado en la conversación electoral del club blanco, la villa marbellí de Haaland añade una capa más a su historia: la del goleador que, cuando apaga el ruido del fútbol, elige refugiarse en terreno español.