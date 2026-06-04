El pueblo español donde se refugia Marco Asensio: 54 km de costa, una fauna única y un imán para los futbolistas

Cuando el calendario le da un respiro, Marco Asensio suele regresar a Mallorca. Y dentro de la isla hay un lugar que mantiene un vínculo especial con el futbolista, Calvià, el municipio donde creció, dio sus primeros pasos en el fútbol y al que sigue estrechamente ligado.

Situado en el suroeste de la isla, es uno de los municipios más conocidos de Baleares. Sus 54 kilómetros de costa reúnen algunas de las zonas turísticas más populares de la isla, además de calas, playas y espacios naturales que cada año atraen a miles de visitantes. El municipio combina áreas residenciales, enclaves turísticos y parajes protegidos que forman parte de su identidad.

Entre sus singularidades destaca la presencia de una especie de lagartija propia de las Islas Baleares. En varios islotes del litoral de Calvià habitan poblaciones de la denominada lagartija balear, un reptil que ha evolucionado de forma aislada y que constituye uno de los elementos más característicos de la fauna local.

Además de ser un destino turístico de referencia, Calvià se ha convertido con el paso de los años en un lugar especialmente atractivo para deportistas y futbolistas. La calidad de vida, el clima mediterráneo y la cercanía al mar han contribuido a que numerosos jugadores elijan esta zona de Mallorca para residir o pasar temporadas.

En el caso de Asensio, la relación con Calvià va mucho más allá del atractivo del entorno. El internacional español comenzó a jugar al fútbol en el entonces Playas de Calvià cuando apenas era un niño.

Marco Asensio, durante un partido con la selección española. EFE

Más tarde dio el salto a las categorías inferiores del RCD Mallorca antes de iniciar una carrera que le llevaría al Real Madrid, a la selección española y a algunas de las principales competiciones europeas.

Su vinculación con la localidad sigue vigente. En los últimos años ha reforzado su relación con el club de sus inicios, el CF Platges de Calvià. Incluso anunció su incorporación al proyecto directivo de la entidad con el objetivo de impulsar su crecimiento y ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes futbolistas de Baleares.

El reconocimiento de Calvià hacia su vecino más ilustre también ha quedado patente. El Ayuntamiento anunció su intención de dar el nombre de Marco Asensio al campo de fútbol del polideportivo de Magaluf, una instalación emblemática para el deporte local.

Por todo ello, Calvià representa mucho más que un destino de descanso para Asensio. Es el lugar donde comenzó su historia futbolística, el municipio al que sigue regresando y un enclave privilegiado de Mallorca que combina costa, naturaleza y una estrecha relación con el deporte.