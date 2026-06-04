El Benfica comunica que José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid si Florentino es elegido presidente

La llegada de Mourinho al Real Madrid es cuestión de tiempo. De hecho, podría hacerse oficial el próximo lunes si Florentino Pérez gana este domingo las elecciones a Presidente y Junta Directiva.

A través de un comunicado, el Benfica ha confirmado la salida de su todavía entrenador. Y es que el club lisboeta está obligado por ley a informar de sus operaciones financieras al cotizar en la Bolsa lusa.

En la noche del miércoles, a través de la cuenta oficial de la candidatura de Florentino Pérez, se anunció la llegada de Mourinho. Bajo el lema 'MOUcha historia por hacer', el portugués lucía la camiseta del Real Madrid de la próxima temporada y le daba el "sí" al actual presidente del club blanco.

El comunicado del Benfica El Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que la candidatura del Presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid CF ha manifestado la firme intención de contratar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix en caso de ganar las elecciones a la presidencia de dicho club, programadas para el 7 de junio de 2026. De verificarse tal escenario, la contratación se realizará por el valor de €15.000.000, correspondientes a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo en vigor.

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