Florentino, en su encuentro con las peñas: "Vamos a blindar el club para que solo los socios sean los dueños del Madrid"

A seis días de que se celebren las elecciones del Real Madrid, Florentino Pérez continúa con su campaña electoral y en la tarde de este lunes se reunió con los socios y las peñas del club en Toledo.

El máximo dirigente del club blanco destacó el liderazgo mundial de la entidad, recordando que el Real Madrid está a punto de alcanzar "los 2.000 millones de euros de ingresos"

Tras repasar los 66 títulos conseguidos bajo su mandato, Florentino garantizó la continuidad del éxito deportivo: "Tenemos una gran plantilla con jugadores a los que quisieran tener todos los grandes clubes, pero también les digo que llegarán nuevas estrellas, nuevas incorporaciones para esta temporada que empieza".

En un discurso marcado por la firmeza y la defensa de su gestión, el presidente del Real Madrid anunció un nuevo modelo para asegurar que el club no caiga en manos de fondos de inversión.

Frente a los rumores de privatización, fue tajante: "Es rotundamente falso que se vaya a privatizar al Real Madrid, más bien es justamente lo contrario de privatizar. Mientras yo sea presidente del Real Madrid, este club va a seguir siendo siempre de sus socios y los socios somos los únicos que seguiremos decidiendo el futuro del club".

El presidente explicó que la actual propiedad de los socios es simbólica y alertó de su fragilidad. "Es trabajar en la fórmula más transformadora de la historia del club para que la propiedad del club sea de verdad de sus socios, no como ha venido siendo hasta ahora que solo somos dueños en lo emocional", comenzó argumentando.

"Yo quiero que el socio sea dueño también en lo económico y en lo jurídico, que los socios sean titulares reales del patrimonio económico que hemos construido a lo largo de estos 26 últimos años", añadió.

"Hoy te dicen que el club es de los socios y es verdad, eres algo simbólico porque hoy tu propiedad no es más que un sentimiento y eso vale mucho, efectivamente, pero no vale ni 1 € no genera nada. No se la puedes dejar a tus hijos".

El club es de los socios

Con tono firme, desveló cuál será la hoja de ruta del club: "Dejen de mentir mientras yo esté aquí eso no va a pasar porque vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a blindar el club para que nunca tenga otro dueño que no seamos los socios del Real Madrid".

"Trabajamos en una fórmula en que, por supuesto, el Real Madrid va a seguir siendo lo que ha sido siempre, un club, una asociación de socios. El socio va a seguir eligiendo al presidente cada 4 años con una junta directiva y con una asamblea de compromisarios", defendió.

"Con la fórmula en que trabajamos, el club crea una empresa, como ya hemos hecho, por ejemplo, con la explotación del Bernabéu, y es el dueño del 95% o algo más de esa empresa".

Además, cuestionó duramente la solvencia y las intenciones de Enrique Riquelme: "Aquí hemos leído que quien se presenta a las elecciones del Real Madrid es alguien que pide un préstamo para sus empresas a un interés del 54% anual [...] no ha habido ni un solo banco español que le quisiera dar el aval [...] y ha tenido que recurrir para ello a un banco de Andorra".

"Han creído que podían aprovechar este momento para lanzar una serie de ataques que esto sí que cruzan la línea roja de la dignidad. ¿Y qué ha ocurrido? Que cuando se han quitado la careta y se han presentado como candidatura a estas elecciones, nos hemos dado cuentan de quiénes son", expuso.

"Son los mismos de la etapa más siniestra de nuestra historia. Son los hijos, cuñados, el directivos de la etapa de Calderón, aquellos que protagonizaron la asamblea de la vergüenza", incidió.

En respuesta a las propuestas de la oposición para los terrenos del club, que Florentino ha calificado como un "proyecto trasnochado de piscinas y pistas de pádel", el presidente defendió la creación del mayor parque tecnológico de Europa.

"Nosotros proponemos para los terrenos la creación del mayor parque tecnológico de Europa, prestigio y generación de recursos y nuevos ingresos para que el Real Madrid siga siendo líder en lo deportivo, en lo económico y en lo social".

Además, presumió de la nueva alianza del club con la multinacional tecnológica Apple para desarrollar el "Bernabéu infinito", afirmando que "nos va a permitir algo mágico, que cualquier persona pueda ver el partido del Real Madrid desde cualquier rincón del mundo, del planeta, como si estuviera en una localidad del Bernabéu o en el césped del estadio al lado de nuestros jugadores".

En la misma línea siguió dirigiéndose a Enrique Riquelme: "No se puede mentir si se quiere ser presidente del club más prestigioso del mundo. Da la impresión de que alguien viene aquí a servirse del Real Madrid y no a servir al Real Madrid".

"El candidato parece más preocupado por escribir una marca personal en el registro de marcas que hacerse famoso en vez de venir a proponer algo serio para el Real Madrid. El club merece un respeto y los socios del Real Madrid se merecen un respeto. Y no se puede ser presidente maltratando a los símbolos del club", defendió.

Ofensiva total por el 'Caso Negreira'

El tramo final del discurso estuvo reservado para la gran polémica del fútbol español, donde acusó a la oposición y a los estamentos federativos de "ponerse de perfil"

Visiblemente indignado, Florentino Pérez sentenció que "el mundo del fútbol y del deporte no puede entender cómo se ha permitido que un club pague 9 millones de euros durante 20 años al vicepresidente de los árbitros españoles y que no haya pasado nada".

Ante la inacción que denuncia por parte de la Liga y la Federación, el presidente anunció medidas internacionales: "Lo primero que voy a hacer como presidente es llevar yo mismo a la UEFA el informe que hemos elaborado para que vean hasta dónde llega este caso de presunta corrupción que ha durado tres décadas".

El presidente cerró el acto pidiendo unidad y movilización para las próximas elecciones, apelando al sentimiento madridista: "Vayamos a votar el domingo por el presente y el futuro del Real Madrid. Nos queda mucha historia para hacerlo".