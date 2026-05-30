El PSG de Luis Enrique retiene su trono en la Champions League tras derrotar al Arsenal en la tanda de penaltis

El conjunto francés se adjudicó su segundo entorchado consecutivo en un final de infarto donde el fallo de Gabriel, el central del Arsenal, fue definitivo.

Tardó en llegar más de lo esperado, tuvo que soportar batacazos gigantescos un año tras otro mientras hacía camino, pero el Paris Saint-Germain le ha cogido el truco definitivamente a la Champions League. [Así vivimos la victoria del PSG ante el Arsenal en la final de la Champions League]

Dos seguidas. Bajo la mágica batuta de Luis Enrique el conjunto parisino volvió a proclamarse campeón de la máxima competición continental. Esta vez no fue tan fácil. Tuvo que recurrir a la tanda de penaltis para quedarse en el trono y para volver a dejar claro que siguen siendo el mejor equipo del mundo.

El Arsenal lo peleó con sus bazas. Se adelantó muy pronto con el gol de Havertz, pero los penaltis fueron definitivos para el PSG. Primero, por el gol de Dembélé desde los once metros, después, por la tanda en la que los parisinos temblaron mejor los nervios para retener el trono.

El penalti de Gabriel se va arriba.



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El Arsenal golpea primero

La final nació condicionada. Cinco minutos fue lo que tardó el Arsenal en dejar su huella y empezar a girar la balanza del favoritismo hacia su lado.

Fue de la forma menos esperada. En una jugada sin aparente peligro en la divisoria de los dos terrenos de juego, el despeje de Marquinhos se estrelló contra el cuerpo de Trossard y ahí se desencadenó todo.

El rechace cayó a los pies de Havertz, y el delantero no se lo pensó dos veces. Con una velocidad endiablada arrancó hacia el área del PSG, aunque es cierto que demasiado escorado. Aparentemente, lo lógico era buscar un centro porque cada vez tenía menos ángulo, pero de repente soltó un latigazo violento con su pierna izquierda que sorprendió a todos, el primero a Safonov.

⚽ 𝗠𝗮́𝘀 𝗿𝗮́𝗽𝗶𝗱𝗼 que nadie.



Havertz hace el primer tanto de la #UCLFinal para el Arsenal.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Ts4hIruQd3 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 30, 2026

Enloqueció la mitad inglesa del estadio y Havertz se coronó con su segundo gol en una final de Champions League con un equipo distinto. Fue él quien en 2021 le dio el título al Chelsea en aquella final contra el Manchester City. Increíble oportunismo.

El balón pasó a ser un juguete en propiedad casi en exclusiva del PSG a raíz del gol. La posesión del equipo de Luis Enrique rozó el 80%, pero esta vez no fue tan efectiva. El Arsenal se plegó, cerró espacios y se hizo fuerte en defensa. No sufrió apenas el equipo de Arteta, que estaba muy cómodo con aquel escenario.

Pasaban muy pocas cosas en la final. En el ecuador de esta primera mitad, Trossard estuvo a punto de aprovechar un centro cerrado de Saka. El peor parado fue Safonov, portero del PSG, que se llevó un golpe en la cabeza. Por suerte, pudo continuar sin problemas.

Prácticamente estéril en ataque, el París buscó la llegada de Nuno Mendes desde el costado izquierdo ya al filo del descanso, pero su centro fue despejado por la tela de araña del Arsenal, impenetrable durante todo el primer acto.

Dos aficiones histéricas por la pelea del trono continental, y el resto de hinchas neutrales muertos de aburrimiento por lo que se estaba viendo en una final muy discreta.

El PSG reacciona

Luis Enrique sabía que aquello no podía seguir igual. El Arsenal tenía la sartén por el mango en busca de su primer título de Champions en toda su historia, así que el PSG subió la intensidad tras pasar por los vestuarios.

Mosquera y Saka vieron la cartulina amarilla al poco de la reanudación y comenzaron a condicionar su rendimiento en la final para este tramo decisivo. Una falta ejecutada por Hakimi desde muy lejos terminó mansa en las manos de Raya. Necesitaba todavía más el PSG.

Y llegó. La final volvió a cambiar su signo cuando al cuarto de hora de esta segunda parte Mosquera cometió un error infantil que desembocó en el empate para el PSG.

Dembélé celebra su gol en la final de la Champions League. REUTERS

Kvaratskhelia apareció en zona peligrosa, tiró una pared precisa con Dembélé y se internó en el área con el balón controlado. Mosquera pecó de todo lo que no tiene que hacer un defensa y le atropelló por detrás. Penalti clamoroso, de esos que agradecen los árbitros para que no haya polémica.

Dembélé cogió el balón, lo puso en el punto que marca los 11 metros y, con la tranquilidad que le caracteriza, engañó a Raya para volver al punto de partida.

🥶 El hombre de 𝗵𝗶𝗲𝗹𝗼.



Dembele iguala la #UCLFinal desde la pena máxima.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ydY7oBf8nP — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 30, 2026

Nadie se volvió loco tras el gol. Seguía sin ser la final más espectacular de la historia. Un disparo lejano de Vitinha amenazó con romper el tedio, pero poco a poco fue el Arsenal quien quiso volver a jugar al fútbol. Tardó casi 75 minutos.

Conformista desde el gol de Havertz, el equipo de Arteta empezó a morder. La tuvo Havertz después de un error garrafal de Pacho, pero aquella nueva versión estuvo a punto de castigarla el PSG. Kvaratskhelia se lanzó a la contra y entre Timber y el poste evitaron la remontada.

😳 𝗟𝗮 𝘁𝘂𝘃𝗼 Barcola en la última del partido.



La #UCLFinal se va a la prórroga.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ybw6CFjEzb — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 30, 2026

Precisamente Kvaratskhelia tuvo que marcharse con molestias antes de tiempo, lo mismo que Dembélé. Dos ausencias muy sensibles para el PSG.

Vitinha tuvo en el 89' la posibilidad de darle la copa a su equipo con un disparo desde la frontal que se marchó por milímetros, y Barcolá pudo culminar una contra clarísima en el último suspiro. Ninguno acertó y el partido se marchó a la prórroga.

Una prórroga inevitable

El empate parecía lo más justo y eso llevó al partido al tiempo extra. 30 minutos más, el remate que faltaba para unos organismos que llegan a este final de temporada con la gasolina en reserva. Uno otras otro fueron cayendo, ya prácticamente no había nadie en el césped sin molestias.

La primera parte de este tiempo extra dejó un combate nulo. Sirvió para poco más que cargar aún más las piernas y aumentar el nerviosismo en uno y otro bando. Una vez llegados a este punto, nadie quiere perder nunca, y eso no favorece la generación de juego.

Timber se lamenta en el partido ante el PSG. REUTERS

El Arsenal se estiró y Madueke cayó dentro del área en la pugna con Nuno Mendes. Pedían penalti los ingleses, pero dijo el colegiado que allí no había pasado nada.

En la segunda parte de la prórroga Raya tuvo que meter una mano providencial en un balón dividido que Gonçalo Ramos estuvo a punto de rematar, pero no pasaron muchas más cosas. Los corazones en Budapest, Londres y París se preparaban para los penaltis.

Gabriel, el fallo definitivo

El título se iba a decidir por los más mínimos detalles. Aparecían en escena los lanzamientos de penalti para decidir quién iba a ser el campeón de Europa, y ahí fue el PSG el que mejor templó los nervios.

En este juego de fallos, el primero en caer en la trampa fue Eze. Demasiado juego previo, demasiadas dudas en el jugador del Arsenal. Se encarrilaba el título para el PSG, pero Raya quiso darle más emoción a la película. Acto seguido protagonizó un paradón a Nuno Mendes para equilibrar de nuevo la balanza.

Luis Enrique da instrucciones a sus jugadores antes de la tanda de penaltis. REUTERS

El Arsenal volvía a creer... pero llegó el no va más. La hora de la verdad. El quinto penalti del Arsenal era cosa de Gabriel, el central, y mandó el balón a las nubes. Con ese disparo arriba se marcharon las ilusiones de los ingleses, que vuelven a perder una final de la Champions, y se dispararon las emociones de los franceses, que siguen mirando al resto por encima del hombro.

PSG 1 (4) - 1 (3) Arsenal

París Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (Illia Zabarnyi, m.106), William Pacho, Nuno Mendes; Vitinha (Lucas Beraldo, m.106), Joao Neves, Fabián Ruiz (Warren Zaire-Emery, m.95); Desire Doué, Ousmane Dembélé (Gonçalo Ramos, m.96+) y Khvicha Kvaratskhelia (Bradley Barcola, m.83).



Arsenal: David Raya; Christian Mosquera (Jurrien Timber, m.66), William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly (Martin Zubimendi, m.91), Martin Odegaard (Viktor Gyokeres, m.66), Bukayo Saka (Noni Madueke, m.83), Leandro Trossard (Gabriel Martinelli, m.83) y Kai Havertz (Ebrechi Eze, m.91)



Goles: 0-1, m.6: Kai Havertz. 1-1, m.65: Ousmane Dembélé, de penalti.



Penaltis: G.Ramos (PSG): Gol (1-0); Gyokeres (Arsenal): Gol (1-1); Doué (PSG): Gol (2-1); Eze (Arsenal): falla (2-1); N.Mendes (PSG): falla (2-1); Rice (Arsenal): gol (2-2); Hakimi (PSG): gol (3-2); Martinelli (Arsenal): gol (3-3); Beraldo (PSG): gol (4-3); Gabriel (Arsenal): falla (4-3).



Árbitro: Daniel Siebert (ALE). Mostró tarjeta amarilla a Christian Mosquera, Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Declan Rice y al entrenador, Mikel Arteta, del Arsenal; y a Joao Neves y Nuno Mendes, del París Saint-Germain.



Incidencias: Final de la Liga de Campeones disputada en el estadio Puskas Arena de Budapest ante unos 67.000 espectadores. EFE