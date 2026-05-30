El éxito de Ivan Rakitić fuera del fútbol: su empresa de vinos supera los 2,4 millones de euros de facturación

Rakitić ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del FC Barcelona y de la selección croata, siendo pieza fundamental en el medio campo junto a Luka Modrić durante el subcampeonato mundial de 2018.

Tras anunciar el año pasado du retirada, el exfutbolista ha aprovechado que desde hace años viene construyendo un sólido proyecto empresarial que ya empieza a dar frutos, especialmente en el sector vitivinícola.

Durante los últimos años, el croata ha diversificado sus intereses más allá del fútbol. Uno de sus movimientos más acertados ha sido su implicación en la marca de vinos Cría Cuervos, una apuesta que, pese a su corta trayectoria, ha logrado consolidarse como un caso de éxito.

La empresa ha alcanzado una facturación anual de 2,4 millones de euros, una cifra significativa dentro de un mercado altamente competitivo.

El origen de Cría Cuervos se remonta a 2020, cuando el empresario Javier Muñoz Lazaga y el futbolista Pedro Obiang impulsaron el proyecto con la idea de crear una marca innovadora dentro del sector.

Ivan Rakitic agradece el apoyo a la afición sevillista tras el partido ante el Getafe. Europa Press

Con el tiempo, la iniciativa fue atrayendo a nuevos socios de renombre, entre ellos Lucas Vázquez y el ex piloto de motociclismo Fonsi Nieto.

Esta combinación de perfiles mediáticos y visión empresarial ha contribuido a impulsar el crecimiento de la marca, que ya alcanza una producción anual de unas 600.000 botellas.

El vino se presenta como una inspiración para quienes persiguen sus metas: "este vino nace como oda a los luchadores, a todos aquellos que creen que vivir el sueño es posible".

El crecimiento de Cría Cuervos no se limita a las cifras de producción o facturación. La marca ha logrado posicionarse en importantes canales de distribución, estando presente en grandes superficies como El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo.

Además, ha dado el salto al ámbito internacional gracias a acuerdos con aerolíneas como Iberia, Finnair o Viva Aerobus, y ha ganado visibilidad en eventos de alto nivel como los grandes premios de Fórmula 1.

Uno de los aspectos más llamativos del modelo de negocio es su enfoque poco convencional: Cría Cuervos no cuenta con bodega propia, sino que colabora con distintos productores para seleccionar las mejores elaboraciones.

Esta estrategia flexible les ha permitido adaptarse rápidamente al mercado y centrarse en la calidad del producto y el posicionamiento de marca. No es casualidad que, según diversas informaciones, importantes bodegas españolas hayan mostrado interés en asociarse con el proyecto.