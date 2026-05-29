El peaje de la mala temporada del Madrid: cuatro fichajes que se han quedado sin Mundial

Fichar en el Real Madrid siempre ha supuesto dar un salto cualitativo para los futbolistas. Entrar en una magnitud que te catapulta a nivel mediático y que suele facilitar a los jugadores acudir a jugar partidos con su Selección.

Sin embargo, esta temporada tan anómala en el conjunto blanco ha acabado derivando en todo lo contrario. El pasado verano llegaron cuatro fichajes (Carreras, Huijsen, Trent y Mastantuono) a la entidad y todos ellos se han quedado fuera del Mundial.

Bien es cierto que Carreras no había entrado en los planes de Luis de la Fuente desde su llegada procedente del Benfica, pero los otros tres sí que eran unos habituales dentro de su combinado nacional. Ha sido la mala temporada del Madrid, sumado a un rendimiento por debajo de lo esperado de los futbolistas, lo que les ha dejado sin disputar la Copa del Mundo.

Huijsen entró a formar parte del núcleo de España poco antes de concretar su llegada al Madrid. Y continuó siendo de la confianza de De la Fuente durante los parones internacionales de esta temporada. Sin embargo, Pubill y Eric García le han ganado terreno y al final han sido ellos los seleccionados.

Quien también era un fijo y titular en su Selección era Trent Alexander-Arnold. El inglés era el dueño de la banda derecha, pero Tuchel ha decidido prescindir de sus servicios para intentar hacer campeona del mundo a Inglaterra.

El último en caerse de la lista ha sido Mastantuono. El extremo argentino fue el debutante más joven de la historia de la Albiceleste y está llamado a ser su gran referente en la próxima década. Llegó al Madrid con muchas expectativas, pero su rendimiento nunca ha sido bueno y lo ha acabado pagando.

El éxito de salir

Las caras nuevas tendrán que ver el Mundial desde casa, algo totalmente contrario a la situación de los tres futbolistas que han estado lejos de Madrid esta temporada: Endrick, Nico Paz y Víctor Muñoz.

Endrick salió en enero del club blanco precisamente para poder disputar la Copa del Mundo. Xabi Alonso no le dio oportunidades y se marchó en el mercado de invierno al Lyon donde se ha salido participando en 16 tantos (8 goles y 8 asistencias). Se ha ganado a pulso ser convocado por Ancelotti en Brasil.

Momento en el que se anuncia la convocatoria de Endrick. REUTERS

Nico Paz, que ha vivido su segunda temporada en el Como, ha sido la gran revelación de la Serie A. Ha marcado 13 goles y repartido 7 asistencias, liderando la histórica clasificación de su equipo a la Champions. Scaloni confía en él y será una pieza importante en Argentina.

Lo que más ha sorprendido es el caso de Víctor Muñoz. Hace apenas un año estaba debutando con el Real Madrid y ahora representará a España en el Mundial. Su impacto en Primera División de la mano de Osasuna ha sido muy grande e incluso marcó un gol en su debut con la Selección. Irá con un rol muy claro, el de revulsivo para las segundas partes.