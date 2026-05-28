El pueblo español donde se refugia Yéremy Pino: 2.300 habitantes y una historia que se remonta a 1960

Yéremy Pino, es uno de los talentos más destacados del fútbol español actual. Nacido el 20 de octubre de 2002 en Las Palmas de Gran Canaria, el extremo se ha consolidado como una pieza clave en la selección española, con la que fue campeón de la UEFA Nations League en 2023.

Su carrera profesional despegó rápidamente: tras formarse en la cantera de la UD Las Palmas y pasar por la Roda, el Villarreal CF lo incorporó en 2017 cuando solo tenía 14 años.

En el submarino amarillo, Pino hizo historia. En febrero de 2022, se convirtió en el primer jugador del club en marcar cuatro goles en un partido de Liga, en una victoria por 5-1 ante el Espanyol.

También fue fundamental para ganar la UEFA Europa League en 2021 y alcanzar las semifinales de la Champions League en 2022.

Tras cinco temporadas exitosas en el Villarreal, en septiembre de 2025 dio el salto a la Premier League fichando por el Crystal Palace por 30 millones de euros, con un salario anual de más de 3 millones de euros limpios.

Yéremy Pino celebra su gol con España. REUTERS

Yéremy Pino se crio en La Feria, también conocido como Barrio Atlántico o La Feria del Atlántico, un barrio ubicado en la parte alta de Las Palmas de Gran Canaria, en el Distrito de San Cristóbal.

Este es el mismo barrio donde crecieron otros futbolistas canarios destacados como Jesé Rodríguez y Jonathan Viera, lo que demuestra que es un auténtico vivero de talento futbolístico.

La Feria: el barrio que lo vio crecer

El barrio tiene un origen interesante: surgió en 1960 debido a la gran demanda de vivienda fruto del crecimiento demográfico y de la iniciativa privada. La urbanización privada no prosperó y finalmente fue la comunidad autónoma de Canarias quien acabó consolidándola.

El municipio canario está situado de manera periférica y exenta, sin continuidad clara con el resto de la ciudad, separado aún más tras la construcción de la Circunvalación (Autovía Santa Catalina-Lomo Blanco).

Cuenta con más de de 50 edificios y 12.952 viviendas construidas, la mayoría entre 1960-1969. 43.348 personas viven en el distrito Escaleritas-La Feria, aunque la población ha decrecido un 4% en los últimos 10 años

Cuenta con la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), el Estadio Alfonso Silva, la Parroquia de Nuestra Señora del Atlántico, el CEIP José Pérez y Pérez y el Centro de Salud Barrio Atlántico

El parque deportivo La Ballena ("Los siete campos") fue inicialmente una ciudad deportiva con 7 campos de fútbol, de la que actualmente solo queda el estadio Alfonso Silva.

Es un lugar que combina la historia tradicional canaria con el desarrollo urbano moderno, y donde el fútbol parece estar en el ADN de sus calles.

Desde esas calles de La Feria, Yéremy Pino ha logrado llegar a la Premier League inglesa, convirtiéndose en un ejemplo de que el talento, el esfuerzo y el sacrificio pueden llevar a un chico de barrio hasta lo más alto del fútbol mundial.