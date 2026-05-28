El éxito de Paulo Dybala, 32 años, más allá del fútbol: su inversión en una startup de scouting y fichajes con IA

Paulo Dybala, a sus 32 años, ha empezado a construir un perfil que va más allá del de futbolista de élite.

El delantero argentino, campeón del mundo con la Albiceleste y figura reconocida del fútbol europeo, también ha dado pasos en el terreno empresarial con su entrada en LIBRODEPASES (LDP), una startup argentina especializada en scouting, análisis de rendimiento y mercado de fichajes apoyado en inteligencia artificial.

La compañía se mueve en un segmento cada vez más relevante dentro del negocio del fútbol: el uso de datos para detectar talento, valorar jugadores y reducir el margen de error en las incorporaciones.

En esa línea, LDP se presenta como una plataforma tecnológica orientada a clubes, agentes y estructuras deportivas que buscan optimizar la toma de decisiones en el mercado.

Según la información pública de la empresa, sus herramientas están enfocadas en áreas como la identificación de perfiles, el análisis comparativo, la búsqueda de reemplazos y la estimación del encaje de un futbolista en un determinado contexto competitivo.

La vinculación de Dybala con este proyecto encaja con una tendencia cada vez más visible entre deportistas de primer nivel: invertir en compañías conectadas con su propio ecosistema profesional.

En este caso, no se trata de una apuesta ajena al fútbol, sino de una incursión en uno de los ámbitos que más se ha transformado en los últimos años.

Paulo Dybala, con la Roma Europa Press

La tecnología aplicada al scouting ya no es un complemento, sino una herramienta central para muchos clubes, tanto en la detección temprana de talento como en la planificación de plantillas.

Además, el crecimiento de LDP también encuentra respaldo en su inserción institucional. La Liga Profesional de Fútbol de Argentina comunicó en 2025 la renovación de su vínculo con la empresa para esa temporada, una señal de validación dentro del mercado local.

En ese marco, la startup quedó asociada a una estructura de alto nivel competitivo, algo que refuerza su visibilidad y su peso en la industria.

Para Dybala, esta inversión amplía su imagen pública y muestra una mirada estratégica sobre el futuro. No es solo un futbolista que ha brillado en la Serie A y en la selección argentina, sino también un protagonista que empieza a posicionarse en el negocio que rodea al deporte.

Su entrada en una firma ligada a inteligencia artificial, scouting y transferencias proyecta la idea de un jugador atento a cómo evoluciona el fútbol moderno, dentro y fuera del campo.

En un escenario donde los datos y la IA ganan espacio en cada decisión deportiva, el paso de Dybala sugiere algo más que una inversión puntual: revela la intención de participar en la transformación de una industria que conoce desde dentro.