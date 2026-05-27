Diego Costa, 37 años: "Elegí jugar con España, pero nunca he dejado de sentirme extranjero"

Diego Costa es una de las figuras más emblemáticas de la historia reciente del Atlético de Madrid y uno de los delanteros más temperamentales y decisivos que ha dado el fútbol español en la última década.

El hispano-brasileño dejó una huella imborrable en el conjunto rojiblanco gracias a su carácter competitivo, su agresividad sobre el césped y su capacidad goleadora en los momentos clave.

Durante sus dos etapas en el Atlético, Costa conquistó la Supercopa de Europa en 2010, 2012 y 2018, la Copa del Rey en 2013 y, sobre todo, la histórica Liga de 2014, uno de los mayores hitos del club en el siglo XXI.

Aquella temporada también estuvo marcada por la inolvidable trayectoria del equipo en la Champions, competición en la que el Atlético alcanzó la final de Lisboa antes de caer ante el Real Madrid en la prórroga.

El delantero fue uno de los grandes símbolos del Atlético de Simeone. Su intensidad encajó a la perfección con la filosofía del técnico argentino y se convirtió rápidamente en una pieza indispensable del equipo.

Diego Costa entrenando con el Atlético de Madrid

Costa disputó siete temporadas como jugador rojiblanco y fue determinante en la transformación del Atlético en uno de los clubes más competitivos de Europa.

La campaña 2013-14 representó el punto más alto de su carrera. Diego Costa firmó una temporada extraordinaria, superando la treintena de goles y convirtiéndose en uno de los atacantes más temidos del continente.

La difícil decisión

Su rendimiento llamó la atención internacional y abrió un intenso debate sobre su futuro a nivel de selecciones.

Nacido en Lagarto, Brasil, Costa llegó incluso a debutar con la selección brasileña el 21 de marzo de 2013 en dos encuentros amistosos.

Sin embargo, al no disputar partidos oficiales y contar con la nacionalidad española, terminó optando por defender los colores de España, una decisión que generó una enorme polémica en Brasil.

Con la selección española disputó el Mundial de Brasil 2014 y también el de Rusia 2018, aunque nunca logró sentirse completamente identificado con el entorno de La Roja.

Ahora, años después de aquellos éxitos, Diego Costa ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad tras su aparición en el podcast El camino de Mario, presentado por el exfutbolista Mario Suárez, antiguo compañero suyo en el Atlético de Madrid.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, el delantero repasó algunos de los episodios más delicados de su carrera, dejando titulares que no han pasado desapercibidos.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó al recordar su salida del Atlético rumbo al Chelsea en 2014. Costa reconoció el profundo vínculo emocional que mantiene con el club madrileño: "Fue el club más importante de mi carrera. Pero también fue el que más me dolió", afirmó con contundencia.

El delantero también dejó entrever que su relación con Simeone se deterioró con el paso del tiempo, especialmente tras los éxitos conseguidos juntos.

Durante la conversación lanzó varios comentarios irónicos hacia el técnico argentino: "Los brasileños no son como los argentinos. Cholo, dame la mitad de tu sueldo…", comentó entre risas. En otro momento añadió, guiñando un ojo a cámara: "Gracias, Cholo. De nada".

Muy diferente fue el tono empleado al hablar de José Mourinho, entrenador con el que coincidió en el Chelsea y con quien conquistó la Premier League. "Para mí es de los mejores entrenadores que tuve", aseguró, destacando la confianza que el técnico portugués depositó en él durante su etapa en Inglaterra.

Diego Costa.

Costa también se sinceró sobre su decisión de representar a España en lugar de Brasil. Pese a vestir la camiseta de la selección española durante años, admitió que nunca terminó de sentirse plenamente integrado: "Elegí jugar con España, pero nunca he dejado de sentirme extranjero", confesó.

Más allá del fútbol, el exdelantero volvió a mostrar esa personalidad espontánea y poco convencional que siempre le ha acompañado. Incluso reconoció, entre bromas, que está lejos de ser un ejemplo en cuestiones de alimentación: "Tomo refrescos, Coca-Cola… No soy un buen ejemplo en cuanto a comida", admitió.

Con su sinceridad habitual, Diego Costa volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los personajes más carismáticos, polémicos y auténticos del fútbol moderno.