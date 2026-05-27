Crystal Palace - Rayo Vallecano, Conference League | Resultado y narración con la derrota del equipo madrileño en la final
Jean-Phillipe Mateta aprovechó un rechace del portero Augusto Batalla, doblegó al Rayo Vallecano y convirtió en campeón de la Liga Conferencia al Crystal Palace, ganador por 1-0 en la final de la competición en el Leipzig Arena.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí la retransmisión en directo de la final de la Conference League. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | La crónica del partido
Un solitario gol de Mateta para el Crystal Palace en el inicio de la segunda parte fue suficiente para decantar una final en la que los nervios agarrotaron a ambos. Poco espectáculo, mucho control, y sobre todo mucho miedo a perder por parte de ambos. No fue el partido más espectacular, pero sí el más importante hasta el momento de la historia del equipo madrileño.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡Finaaaaal del partido!!
90'+5' (1-0) ¡¡El Crystal Palace se proclama nuevo campeón de la Conference League!!
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡Se precipitó Alemao!
90'+5' (1-0) ¡¡Ha tenido la última Alemao!! Remató con la espinilla en la última ocasión del partido.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡Providencial Mendy!!
90'+3' (1-0) Fue con todo el central del Rayo para evitar el disparo de Mitchell tras la peligrosa contra de los ingleses.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Cinco minutos de añadido
90' (1-0) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque a la final de la Conference League le quedan cinco minutos más siempre y cuando el Rayo no marque el gol que fuerce la prórroga.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Se le acaba el tiempo al equipo madrileño
86' (1-0) Llegamos a los últimos minutos del partido y el Crystal Palace sigue haciendo bueno el gol de Mateta. Está el Rayo Vallecano volcado en ataque.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Se marcha alto el disparo de Camello
82' (1-0) Le llegó el balón al delantero del Rayo de un rechace y no dudó en rematar a portería, aunque el balón se marchó alto.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | El último cartucho de Íñigo Pérez
78' (1-0) Ha realizado el entrenador del Rayo Vallecano el último cambio: se va Isi y entra Ilias.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Intenta reaccionar el equipo madrileño
73' (1-0) Han conseguido los de Íñigo Pérez frenar el ímpetu de los jugadores del Crystal Palace para buscar el segundo gol y de nuevo el partido vuelve a ser parejo. Mueve el entrenador del Rayo Vallecano el banquillo.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡Ha tenido Jorge de Frutos el empate!!
68' (1-0) Qué bien se coló Álvaro García a la espalda, pero su pase atrás final lo rozó Canvot. En el rechace, De Frutos mandó el balón al lateral de la red.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡A punto de marcar Sarr!!
64' (1-0) Nueva ocasión para el Crystal Palace. Gran jugada individual de Sarr que se metió hasta el interior del área y armó un disparo corto, pero este se fue al lateral de la red.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Está siendo muy inferior el equipo madrileño
62' (1-0) Tiene que reponerse el Rayo, que está queriendo responder a lo loco y la consecuencia es que en defensa se está exponiendo con mucha facilidad. Está perdonando el Crystal Palace.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡Paradón de Batalla para evitar el segundo!!
56' (1-0) Conducción de Yéremy Pino hasta el interior del área y cuando atrajo a un rival asistió para que Mateta marcara a placer el segundo, pero el portero argentino del Rayo Vallecano, con el pie, evitó el segundo.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡Han tenido 'Los Eagles' el segundo!!
55' (1-0) ¡¡A punto de marcar el Crystal Palace el segundo!! Disparo de falta directa de Yeremy Pino que golpea en ambos postes. Tremendo. Luego, en el rechace, un balón rebotado entre Mateta y Lejeune se estrella en la madera también. Esta última, eso sí, era fuera de juego.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡¡Goool de Mateta!!!
50' (1-0) ¡¡Se adelanta el Crystal Palace en la final de la Conference League!! Avanzó Wharton, que logró hacerse el hueco y sacarse un potente zurdazo cruzado. No atinó Batalla a despejar bien el balón, el cual quedó vivo en el área pequeña, donde estaba Mateta para mandarla a guardar.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡Coomiienzaaaa la segunda parte!!
46' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Red Bull Arena de Leipzig!! No hay cambios en ninguno de los dos equipos.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡Finaaaal de la primera parte!!
45'+4' (0-0) ¡¡Descanso en el Red Bull Arena de Leipzig!! Sin goles, aunque con alguna que otra ocasión se marchan los 22 protagonistas en dirección al túnel de vestuarios. Partido muy igualado hasta el momento.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡Ha perdonado el primero Mitchell!!
45' (0-0) Remató el carrilero del Crystal Palace de cabeza en el interior del área pequeña completamente solo y el balón se marchó rozando el palo. La mejor ocasión para el equipo inglés en esta primera parte.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡¡La ha tenido Unai López!!!
39' (0-0) Gran jugada por fuera del Rayo Vallecano, donde están encontrándole las cosquillas a la defensa del Crystal Palace, puso Jorge de Frutos un centro raso a la media luna del área que finalizó Unai López y por muy poco el balón no acaba en gol.