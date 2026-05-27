Crystal Palace - Rayo Vallecano, Conference League | Resultado y narración con la derrota del equipo madrileño en la final

Un solitario gol de Mateta para el Crystal Palace en el inicio de la segunda parte fue suficiente para decantar una final en la que los nervios agarrotaron a ambos. Poco espectáculo, mucho control, y sobre todo mucho miedo a perder por parte de ambos. No fue el partido más espectacular, pero sí el más importante hasta el momento de la historia del equipo madrileño.

Los jugadores del Crystal Palace celebran el gol ante el Rayo Vallecano en la final de la Conference League. REUTERS