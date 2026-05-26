El pueblo español en el que se refugia Pedro Porro: anexión a sus vecinos, ajo de calabaza y un monumento al agua

Don Benito, municipio de la provincia de Badajoz en Extremadura, se prepara para vivir con orgullo su momento más internacional: Pedro Porro, su hijo más célebre, acaba de ser convocado por Luis de la Fuente para disputar el Mundial 2026 con la selección española.

El lateral derecho, que inició su carrera en el Gimnástico Don Benito, se ha convertido en el primer jugador de la ciudad en llegar a una gran competición internacional.

La familia de Pedro Porro se estableció en Don Benito cuando era niño. Allí dio sus primeros pasos futbolísticos en las categorías inferiores del C.A. Gimnástico Don Benito, donde ya destacaba por su calidad y su carácter competitivo.

Era un fanático del fútbol, siempre con el balón en los pies, recordaba Francisco Javier Sánchez Porro, presidente del club en aquella etapa.

Tras pasar por la cantera del Rayo Vallecano en 2015 y del Girona en 2017, Porro debutó en Primera en 2018 y hoy es pieza clave del Tottenham y también de la selección española.

Don Benito: historia, autonomía y anexión

Don Benito fue fundado hacia la segunda mitad del siglo XV por refugiados de Don Llorente, que huyeron de las inundaciones del río Guadiana y del vasallaje del Condado de Medellín. En 1735, la localidad se independizó del Condado mediante el pago de 4.500 ducados a Felipe V, convirtiéndose en Villa exenta.

En 1856, Isabel II le otorgó el título de Ciudad por su creciente desarrollo. La economía tradicional se basa en la agricultura y ganadería, con una fuerte vinculación al Guadiana.

La cocina dombenitense es del terruño, contundente, sencilla, de las gentes del campo, libre de artificios. Entre los platos más representativos destacan el ajo de calabaza, el más emblemático y típico de la zona, el ajo de peces con pescado muy tradicional, y los cardillos, una especialidad local.

También son clásicos de Extremadura el cocido y el gazpacho, así como las migas y la caldereta, guisos fuertes de carne muy habituales en la zona. Las mollejas son como llaman localmente a la cachuela extremeña, con otro nombre y elaboración propia.

En repostería, las bollas de chicharrones son dulces famosos en Don Benito, mientras que las roscas de piñonate son típicas en las fiestas de San Sebastián. También son habituales los pestiños, dulces fritos con miel, los gañotes enmelados, las galletas caseras, los mantecados y las empanadillas de calabaza.

Monumento al agua y un Partenón ecológico

En el corazón de la ciudad, en la Plaza de España, se erige el Monumento al agua y la tierra de 1965, obra del escultor Pérez Comendador. Su singularidad radica en que la figura del hombre está en piedra y la de la mujer en bronce. Funciona como fuente con agua traída del río Guadiana y en su base hay versos dedicados al Guadiana de Celestino Vega Mateos.

Otro lugar curioso es el Parque Palmeral, donde se encuentra un Partenón ecológico inspirado en la Acrópolis, construido con materiales reciclados y conocido como monumento al reciclaje.

La Iglesia de Santiago Apóstol del siglo XVI es barroco y herreriano por fuera, gótico y renacentista por dentro, y está declarada Bien de Interés Cultural. El Museo Etnográfico muestra 200 años de historia local extremeña. El Museo del Automóvil Clásico alberga más de 200 coches antiguos desde 1900, y las cercanías acogen la Villa romana La Majona con restos arqueológicos romanos.

Este pueblo extremeño de 37.000 habitantes se ha convertido en el punto de partida de un futbolista que lleva el nombre de Don Benito al mundo, mientras su familia, su ciudad y desde Gimnástico Don Benito le rinden homenaje convirtiendo su ciudad deportiva en Pedro Porro.