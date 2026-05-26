La Generación Z impulsa un nuevo modelo de ocio basado en el tardeo, el consumo moderado y la socialización presencial

La mayoría de los jóvenes considera la previa un plan en sí mismo.

'La Previa' es el lugar donde empieza la conversación y donde se construye el ambiente.

Los hábitos de ocio están cambiando, muy especialmente entre los adultos jóvenes. Las grandes salidas nocturnas han dejado de ocupar todo el espacio y cada vez ganan más peso encuentros más diurnos como el tardeo, donde se pasa a momentos de ocio para "estar con amigos físicamente en un ambiente íntimo".

Así lo revela el estudio impulsado por Desperados entre españoles de 21 a 30 años, entre los que "la previa" se consolida como el nuevo momento social de referencia entre los jóvenes.

La previa es el lugar donde empieza la conversación y donde se construye el ambiente. El 74% la considera un plan en sí mismo y no sólo la antesala de la fiesta, mientras que el 35% asegura incluso pasarlo mejor durante la previa que en el plan posterior.

Una casa, amigos, música y algo para picar como plan previo a salir de fiesta (73%), un concierto (55%) o cenar fuera (33%).

El "quedar antes de salir" que hacían sus padres, ha ido evolucionando hasta convertirse en una experiencia con identidad y nombre propio entre la GenZ, 'La Previa', un nuevo ritual social que 6 de cada 10 jóvenes hacen al menos una vez al mes y que, al menos, dura dos horas, según los encuestados.

Un ritual en el que la cerveza mantiene un papel protagonista: el 81% afirma consumir esta bebida durante la previa. El estudio de Desperados concluye que 'La Previa' ha ganado definitivamente la batalla cultural a otras formas de consumo.

Así lo declara un 62%, que prefieren este plan de tardeo por ser un espacio donde socializar presencialmente de forma más auténtica y, sobre todo, sin descontrol, donde el alcohol está presente pero no asociado al exceso sino a un consumo más pausado y consciente.

"Estamos asistiendo a una nueva forma de entender el ocio entre los jóvenes: planes de tarde, espacios más íntimos y un renovado valor del encuentro presencial. En este contexto, 'La Previa' se consolida como un ritual social con entidad propia, acompañado también por bebidas de menor graduación, como las cervezas con sabores, las opciones sin alcohol o categorías como el tinto de verano y cider", afirma Lourdes Díaz de la Hera, responsable de Desperados en Heineken España.

Así responde Desperados a los nuevos hábitos de consumo de la Gen Z con su campaña en torno a la previa, que esta semana se verá en digital, exterior y puntos de venta en Madrid y Barcelona.

El encuentro físico de la generación hiperconectada

Durante años se ha instalado la idea de que las redes sociales han desplazado el encuentro presencial entre los jóvenes, convirtiendo el entorno digital en su principal espacio de socialización.

Sin embargo, el estudio realizado por la marca de Heineken España apunta a una tendencia distinta: los jóvenes vuelven a dar valor al encuentro físico y a compartir tiempo juntos.

El 72% valora la previa porque permite verse cara a cara en lugar de hacerlo virtualmente, mientras que el 70% afirma que conecta más con la gente durante este momento y el 63% reconoce usar menos el móvil.

La prueba está en cómo los encuestados definen una buena previa. Cuando se pregunta qué elemento la representa mejor, "estar con amigos físicamente en un ambiente íntimo" aparece por delante de "beber antes de salir", mientras que generar fotos o contenido para redes sociales ocupa la última posición. Así las cosas, hay aspectos que no diferencian tanto a los jóvenes de hoy frente a generaciones anteriores.

Según el estudio de Desperados, 9 de cada 10 jóvenes hacen la previa con amigos, o amigos de sus amigos, y el 70% la hace en casa propia o de alguien cercano, aunque más de la mitad lo alternan con el tardeo con el bar, siendo el poder adquisitivo todavía un factor decisivo para la configuración del hábito.

AECOC abunda en este dato, pues según la 11ª edición de su 'Barómetro de momentos de Consumo', las generaciones más jóvenes están impulsando nuevas formas de ocio y consumo en hostelería, con especial crecimiento del tardeo, el consumo diurno y las ocasiones de socialización alejadas del modelo tradicional de salida nocturna.

La noche cambia. Las formas de socializar evolucionan. Y para los adultos jóvenes españoles, el mejor momento ya no está al final del plan, sino justo al principio, consolidando la previa no sólo como una moda si no como un ritual propio de su generación.