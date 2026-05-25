De la Fuente da la lista de 26 de España para el Mundial sin jugadores del Real Madrid y con los lesionados Lamine y Nico

Luis de la Fuente da la lista de convocados para el Mundial de fútbol. Reuters

Llegó el Día D. El día de conocer la lista de España para el Mundial. El día de saber quiénes son los 26 jugadores de la Selección que se lleva Luis de la Fuente a Estados Unidos, México y Canadá.

Irán los tres jugadores tocados, básicos en los planes del seleccionador, con los que se contaba: Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino. El plan con ellos, con más de un mes de competición por delante, es que vayan sumándose a lo largo del torneo. Apuntan a perderse el debut frente a Cabo Verde.

Se confirmó la sorpresa que se venía barruntando los últimos días: no habrá jugadores del Real Madrid en la Selección. La única posibilidad -tras el descarte de Carvajal en la prelista- era la llamada de Huijsen, fijo en las convocatorias más recientes, y se cayó ante la inclusión de Marc Pubill y Eric García,

Nunca antes en la historia se había quedado el Madrid sin ningún jugador en la lista de España para un Mundial.

La novedad, además de Pubill, es Joan García. El portero del FC Barcelona se confirma en el cupo de porteros, junto a Unai Simón y David Raya, y se queda sin ir al Mundial Álex Remiro.

Los 26 de España Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García. Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella y Álex Grimaldo. Centrocampistas: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi y Álex Baena. Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Yéremi Pino, Dani Olmo, Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias.

El anuncio de la convocatoria tuvo un invitado especial: el Rey Felipe VI. El monarca intervino en la presentación de los 26 convocados dejando un mensaje de unidad: "Cuando juega nuestra selección, jugamos todos".

Tras el vídeo, el seleccionador Luis de la Fuente intervino desde el 'Espacio Movistar', situado en la Gran Vía de Madrid, y analizó el hecho de ir al Mundial sin jugadores del Madrid y con 8 del Barça: "No miro de dónde viene cada futbolista".

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

El dato del Real Madrid no tiene precedentes. Desde el Mundial de Brasil de 1950, cuando el club estuvo a punto de quedar sin representación y Luis Molowny entró a última hora, ninguna cita mundialista había registrado la ausencia total de jugadores blancos.

Lo ocurrido en la Euro 2021 con Luis Enrique fue histórico para una Eurocopa, pero esto es distinto: ahora es un Mundial. Huijsen, que había sido el último nexo entre el club blanco y la selección en las últimas convocatorias, pagó el precio de una lista con mucha competencia en el centro de la defensa.

La irrupción de Pubill, titular indiscutible en el Atlético de Madrid esta temporada, y el regreso de Eric García inclinaron la balanza.

Precisamente, la presencia de Marc Pubill es una de las grandes novedades de la lista. El defensa del Atlético, que llegó a perderse la última convocatoria previa al Mundial en marzo por unas molestias en una costilla, demostró su nivel durante toda la temporada hasta ganarse un puesto que nadie le discute ya.

Marc Pubill, con el Atlético de Madrid Europa Press

Junto a él, el bloque defensivo lo completan Marcos Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Joan García se asienta

La portería también vivió su propio culebrón. Joan García, que recibió su primera convocatoria absoluta en marzo como el gran nombre propio de aquella lista, se ganó el billete al Mundial después de una temporada sobresaliente con el Barcelona.

Álex Remiro, que ya fue el único portero en quedarse sin jugar en los amistosos de preparación, no pudo con la evidencia y quedó fuera de la expedición.

Para colmo, el guardameta de la Real Sociedad se retiró tocado en el calentamiento del último partido liguero apenas dos días antes del anuncio de la lista, lo que terminó de disipar cualquier duda sobre su presencia.

En el centro del campo, la gran alegría responde al nombre de Gavi. El centrocampista del Barcelona, que pasó por quirófano en septiembre para solucionar una rotura en el menisco interno de su rodilla derecha, completó su recuperación y logró llegar al Mundial.

Su inclusión fue de las últimas en confirmarse y da al equipo un perfil de juego interior que De la Fuente aprecia especialmente. Le acompañan en la medular nombres de sobra conocidos: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Merino y Álex Baena.

Lamine y Nico, entre algodones

Arriba, la lista refrenda la continuidad. Lamine Yamal y Nico Williams, los dos extremos que deslumbraron en la Eurocopa de Alemania, regresan para liderar la delantera pese a llegar con molestias.

Junto a ellos aparecen caras con menos minutos pero que han sabido aprovechar su oportunidad cuando fueron llamados: Víctor Muñoz, Yéremi Pino, Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo y Borja Iglesias completan un ataque con profundidad y variedad de recursos.

España viaja al Mundial como campeona de Europa y aspirante al título. La lista de De la Fuente mezcla el bloque que conquistó la Eurocopa con incorporaciones que reflejan la evolución del fútbol español. El ausente más llamativo tiene camiseta blanca.

El resto de la historia se escribirá este verano en el continente americano.