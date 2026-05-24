Unai Emery: "Con 23 años, cuando no iba convocado, empecé a ser ayudante y me iba al partido de los infantiles"

El actual técnico del Aston Villa, Unai Emery, recordó en una entrevista concedida hace años a Relevo cómo comenzó a desarrollar su vocación como entrenador mucho antes de retirarse del fútbol profesional. El técnico vasco explicó que ya buscaba aprender desde el banquillo mientras todavía era jugador en activo.

“Con 23 años, cuando no iba convocado, empecé a ser ayudante y me iba al partido de los infantiles”, relató Emery durante aquella conversación. Una frase que resumía su manera de entender el fútbol desde muy joven y que mostraba el interés que tenía por la formación y el trabajo táctico.

El entrenador explicó que aprovechaba los fines de semana en los que no entraba en las convocatorias para observar otros encuentros y colaborar en categorías inferiores. Mientras muchos futbolistas desconectaban cuando no jugaban, Emery prefería seguir vinculado al día a día del club y aprender desde otra perspectiva.

Aquella experiencia terminó marcando su futuro. El técnico guipuzcoano comenzó a fijarse en detalles tácticos, dinámicas de grupo y métodos de entrenamiento cuando todavía estaba centrado en su carrera como futbolista.

Con el paso del tiempo, esa inquietud acabaría convirtiéndose en una de sus principales virtudes como entrenador.

Unai Emery celebra la clasificación del Aston Villa a la final de la Europa League. REUTERS

Antes de triunfar en los banquillos, Emery desarrolló gran parte de su carrera deportiva en equipos modestos del fútbol español. Actuaba como centrocampista y pasó por clubes como la Real Sociedad, el CD Toledo o el Lorca Deportiva CF, donde terminó retirándose de manera prematura por problemas físicos.

Su salto definitivo a los banquillos llegó poco después de colgar las botas. Emery empezó entrenando precisamente al Lorca y rápidamente destacó por su capacidad de análisis y preparación de los partidos. Más tarde dirigió a clubes como el Valencia CF, el Sevilla FC o el Villarreal CF.

Con el paso de los años, el entrenador español construyó una trayectoria muy reconocida en el fútbol europeo. Sus éxitos internacionales y su reputación táctica consolidaron una carrera que, según comentó en aquella entrevista con Relevo, comenzó mucho antes de lo que muchos imaginaban, observando partidos de infantiles cuando todavía seguía siendo jugador profesional.

Además, aquella confesión permitió entender mejor la obsesión de Emery por el trabajo diario y la preparación táctica.

El técnico siempre destacó por estudiar al detalle cada entrenamiento y cada rival. Una metodología que terminó convirtiéndolo en uno de los entrenadores españoles más valorados del fútbol europeo durante los últimos años.