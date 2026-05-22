El Real Madrid anuncia la salida de David Alaba al final de la presente temporada tras cinco años en el club

El Real Madrid y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El defensa austriaco no renovará su contrato y abandonará la entidad después de cinco campañas y se despedirá este sábado 23 de mayo ante el Athletic.

Alaba dice adiós al Madrid con 131 partidos y 11 títulos a sus espaldas y con una trayectoria con luces y sombras. Fue muy importante en sus dos primeras temporadas, pero las tres últimas las ha pasado más fuera que dentro del campo por culpa de las lesiones.

En su estreno, fue el cuarto jugador más utilizado del equipo, acumulando 4.071 minutos. Un año después, cayó al duodécimo puesto (3.007'), en una dura competencia por el puesto con Militao y Rüdiger.

Comunicado Oficial: Alaba. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2026

Sin embargo, 2023 marcó un punto de inflexión negativo: el 17 de diciembre, frente al Villarreal, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. La lesión lo dejó fuera el resto de la temporada y también de la Eurocopa.

No jugó en todo 2024, reapareció 399 días después (19 de enero de 2025) y desde entonces, sólo ha jugado 27 partidos más con el Real Madrid. Esta temporada se ha vestido la elástica blanca en 15 encuentros repartidos en 512 minutos.

Durante su lustro en el Real Madrid, Alaba ha dejado una de las imágenes más icónicas de la historia reciente del club. En la remontada contra el PSG, en medio de la locura, Alaba celebró en la banda levantando una silla como símbolo de la resistencia y la locura que se estaba viviendo en el Bernabéu. Una escena convertida ya en parte de la historia emocional de aquella Champions.