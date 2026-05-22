Pep Guardiola dejará el Manchester City al acabar la temporada y pone fin a una década gloriosa

Pep Guardiola ha confirmado su salida del Manchester City al término de la presente temporada, poniendo fin a una era dorada de diez años que transformó al club inglés en una potencia mundial.

El técnico catalán, de 55 años, dirigirá su último partido como entrenador de los citizens este domingo ante el Aston Villa en el Etihad Stadium, cerrando así uno de los ciclos más exitosos en la historia del fútbol inglés.

Desde su llegada en 2016, Guardiola ha conquistado 20 títulos con el Manchester City, estableciendo récords y redefiniendo el fútbol británico.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Su palmarés incluye seis Premier League, siendo el único entrenador en conseguir cuatro campeonatos consecutivos de liga (2020/21 a 2023/24), dos FA Cups, cinco Copas de la Liga, tres Community Shields, una Champions League (2022/23), una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

La temporada que ahora concluye ha sumado una nueva FA Cup tras vencer al Chelsea por 1-0 en Wembley el pasado sábado.

El técnico español transformó al Manchester City en una máquina ganadora con un estilo de juego característico basado en la posesión, la presión alta y el dominio territorial.

Bajo su dirección, el equipo disputó 592 partidos oficiales, con 423 victorias, 77 empates y 92 derrotas, acumulando cifras extraordinarias en todas las competiciones.

Una decisión meditada

La marcha de Guardiola no resulta completamente inesperada. El propio entrenador había anticipado en declaraciones anteriores que su ciclo en el City llegaría a su fin.

Rodri Hernández y Pep Guardiola, durante un partido del Manchester City EFE

"Sé que después de esta etapa con el City voy a dejarlo, eso es seguro, está decidido, más que decidido. No sé cuánto tiempo voy a estar sin trabajar, pero voy a dejarlo después de esta etapa con el City porque necesito centrarme en mí, en mi cuerpo", confesó en una entrevista a GQ el pasado año.

A pesar de tener contrato vigente hasta 2027, el acuerdo incluía una cláusula que le permitía abandonar el cargo al finalizar esta campaña.

Guardiola había sido consultado repetidamente sobre su futuro en las últimas semanas, limitándose a responder que le quedaba un año más de contrato, sin desmentir categóricamente los rumores sobre su partida.

El legado de un revolucionario

El impacto de Guardiola en el Manchester City va más allá de los trofeos.

El técnico de Santpedor llegó al Etihad con una reputación forjada en el Barcelona y el Bayern Múnich, donde había acumulado 14 y 7 títulos respectivamente.

En Inglaterra, superó todas las expectativas, convirtiendo al City en el primer equipo en ganar cuatro Premier League consecutivas y culminando el histórico triplete en la temporada 2022/23 con la tan ansiada Champions League.

Su segunda temporada (2017/18) fue particularmente deslumbrante, rompiendo múltiples récords en una campaña que le valió el reconocimiento como mejor entrenador del año.

Guardiola también tuvo el honor de llevar al City a su primera final de Champions League en 2021, abriendo el camino hacia la conquista europea dos años después.

El futuro se llama Maresca

El Manchester City ya trabaja en la planificación posterior a Guardiola. Según apuntan en Inglaterra, Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea y exasistente del propio Guardiola en el Etihad, emerge como el principal candidato para sucederle.

El italiano, que ya conoce la estructura y filosofía del club, habría alcanzado un preacuerdo hasta 2028 con opción a una temporada adicional.

El club prepara un homenaje especial para despedir a su entrenador más laureado, con la posibilidad de organizar un desfile por las calles de Manchester tras el partido del domingo.

Enzo Maresca, en rueda de prensa. Europa Press

Aunque esta temporada no culminará con otro título de Premier League, la FA Cup conquistada el sábado ofrece un broche de oro digno para una era irrepetible.

Pep Guardiola deja el Manchester City como una leyenda, habiendo elevado al club a alturas que parecían inalcanzables hace una década. Su salida marca el final de un capítulo histórico, pero su legado perdurará en los cimientos de una institución transformada para siempre.