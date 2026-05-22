La otra pelea en la última jornada de Liga: así será el reparto económico para los clubes según la clasificación

En las últimas jornadas de Liga suele instalarse la idea de que hay equipos que "ya no se juegan nada". Sin embargo, más allá de los títulos, las plazas europeas o la salvación, la clasificación final sigue teniendo un enorme impacto económico para todos los clubes.

Y en la jornada 38 hay millones de euros en juego, incluso con el Barça ya proclamado campeón, el Real Madrid confirmado como segundo o el Oviedo descendido a LaLiga Hypermotion.

En la pelea por Europa, Celta y Getafe aspiran a la última plaza de Europa League, mientras que Getafe, Rayo Vallecano, Valencia e incluso Espanyol mantienen opciones de clasificarse para la Conference League.

En la zona baja, todavía quedan dos puestos de descenso por resolverse entre Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca.

Pero más allá de los objetivos deportivos inmediatos, la clasificación final determina otra cuestión clave: el reparto económico de los derechos televisivos.

El reparto económico

El reglamento de LaLiga establece que un 25% de los ingresos audiovisuales se distribuye en función de la posición ocupada en la tabla. Traducido a cifras: cuanto más arriba termina un equipo, mayor es el ingreso que percibe.

Según los últimos datos oficiales publicados por la competición, correspondientes a la temporada 2024/25, LaLiga repartió un total de 1.292 millones de euros por derechos televisivos. De esa cantidad, alrededor de 323 millones forman parte del bloque destinado a premiar el rendimiento deportivo.

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La distribución sigue un sistema de porcentajes decrecientes desde el campeón hasta el último clasificado. El Barça, campeón liguero, recibirá el 17% de ese fondo, lo que equivale a 54,91 millones de euros. El Real Madrid, segundo, percibirá el 15%, es decir, 48,45 millones.

La tercera y cuarta posición aún no tienen dueño definitivo. Atlético de Madrid y Villarreal llegarán empatados a 69 puntos a la última jornada, en la que ambos jugarán el domingo a las 21.00 horas.

El equipo que finalice tercero ingresará 41,99 millones de euros, correspondientes al 13% del reparto, mientras que el cuarto obtendrá 35,53 millones, equivalentes al 11%.

Por detrás aparece el Real Betis, que ya tiene asegurada la quinta plaza y cobrará 29,07 millones de euros gracias al 9% asignado a esa posición. La sexta plaza, todavía abierta, está valorada en 22,61 millones. El séptimo puesto reportará 16,15 millones; el octavo, 11,31 millones; y el noveno, 9,69 millones.

A partir de ahí, las cantidades descienden progresivamente -desde los 8,88 millones del décimo clasificado hasta los 810.000 euros del colista, un Oviedo ya condenado al descenso-.

La diferencia entre terminar unos puestos más arriba o más abajo puede marcar la planificación económica de numerosos clubes.

Además, según datos publicados por MARCA, el sistema de reparto no se abona de manera inmediata y completa. El 35% correspondiente a la clasificación obtenida se cobra en la temporada siguiente; el 20%, en el segundo año; y el 15% restante se distribuye en cada una de las tres campañas posteriores.

Esto significa que los clubes no solo generan ingresos por su posición actual, sino también por los resultados acumulados en temporadas anteriores. El rendimiento deportivo reciente continúa teniendo un efecto directo sobre la economía presente.

El Barça ejemplifica bien el funcionamiento del modelo. El conjunto azulgrana percibirá la próxima temporada el 35% de los 54,91 millones asociados a su título liguero actual, al tiempo que seguirá recibiendo cantidades derivadas de sus clasificaciones en cursos anteriores.