Enrique Riquelme comunica oficialmente al Real Madrid su intención de presentar su candidatura a las elecciones

Enrique Riquelme ha dado el paso definitivo. El presidente del Grupo Cox ha comunicado este jueves su intención de presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid ante la Junta Electoral del club, confirmando así su deseo de disputar los comicios a Florentino Pérez.

Con este movimiento, el empresario nacido en Cox (Alicante) en 1989 está a punto de convertirse en el primer aspirante en desafiar oficialmente al actual presidente del club en las urnas en más de dos décadas.

Este 21 de mayo era una fecha clave. Los estatutos del Real Madrid establecen que la Junta Electoral debe conocer las intenciones de los candidatos antes de que concluya el proceso de presentación, fijado entre el 14 y el 23 de mayo, ambos inclusive.

Riquelme, que en los últimos días había anticipado que anunciaría su decisión en "dos o tres días", tenía este jueves como fecha señalada para comunicar formalmente su posición, dado que el sábado 23 es la fecha límite oficial pero el jueves 21 era el horizonte que marcaba la propia Junta Electoral para conocer sus intenciones.

El aval, la llave de entrada

El requisito económico más exigente del proceso electoral madridista es el preaval bancario. Los estatutos del club obligan a cualquier candidato a acreditar, ante una entidad de crédito registrada en el Banco de España, una garantía equivalente al 15% del presupuesto general de gastos del club.

Con un presupuesto histórico de 1.248 millones de euros para la temporada 2025/26, la cifra mínima exigida se sitúa en 187 millones de euros. El documento bancario debe acreditar que dicha garantía está respaldada únicamente por el patrimonio personal de los candidatos que integran la Junta Directiva, sin avales externos ni de terceros ajenos a la candidatura.

Quién es Riquelme

Enrique Riquelme Vives es el fundador y presidente ejecutivo del Grupo Cox, una empresa global especializada en infraestructuras de agua y energía que cotiza en la Bolsa española desde noviembre de 2024.

Nacido en la localidad alicantina que da nombre a su compañía, Riquelme pertenece a la tercera generación de una familia empresarial y fundó Cox Energy en 2014, expandiéndola por Latinoamérica hasta convertirla en un referente del sector fotovoltaico.

El empresario, de 37 años, es socio del Real Madrid desde hace más de dos décadas, requisito imprescindible para poder optar a la presidencia del club. No es la primera vez que el alicantino muestra interés por la presidencia madridista: ya en 2021 fue señalado como posible candidato, aunque en aquella ocasión no llegó a formalizar su postulación.

Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, en un foro económico. EFE

El proceso, paso a paso

Una vez presentadas las candidaturas, la Junta Electoral tiene hasta el día siguiente para admitirlas y proclamarlas oficialmente. Tras esa proclamación, los candidatos disponen de un plazo de dos días naturales para interponer recursos si consideran que existe alguna irregularidad en el proceso.

Si finalmente ambas candidaturas -la de Florentino Pérez y la de Riquelme- son validadas, la Junta Electoral será la encargada de anunciar la fecha y el lugar de la votación.

Los plazos apuntan a que las elecciones podrían celebrarse el domingo 7 de junio. En ese escenario, los socios del Real Madrid tendrían derecho a voto, ya sea de forma presencial o por correo, conforme a las normas electorales del club.

No se requiere mayoría absoluta: el candidato que obtenga más votos, sea cual sea la diferencia, se convertirá en el nuevo presidente del Real Madrid.

Florentino, sin oposición

Si Riquelme supera todos los filtros, el Real Madrid celebraría sus primeras elecciones con más de un candidato en décadas. Florentino Pérez, presidente del club desde el año 2000 -salvo una interrupción entre 2006 y 2009-, ha renovado su mandato en sucesivas ocasiones sin encontrar oposición en las urnas.

En 2025 fue proclamado presidente por quinta vez seguida de forma automática al ser el único candidato.

Los estatutos del club fijan también otros requisitos para optar a la presidencia: ser español, mayor de edad, no estar inhabilitado para ejercer cargos directivos, y no ocupar funciones en otros clubes ni estar en activo como jugador, árbitro o entrenador. Riquelme cumple con todos ellos.

La pelota está ahora en el tejado de la Junta Electoral.