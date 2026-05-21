Los árbitros denuncian a Florentino Pérez, al Real Madrid y a la televisión del club en la Comisión de Antiviolencia

La tensión entre el estamento arbitral y el Real Madrid ha dado un nuevo salto institucional. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha presentado dos denuncias ante la Comisión Antiviolencia: una dirigida contra Florentino Pérez y el canal oficial del club, Realmadrid TV, y otra contra la propia entidad blanca.

Según el sindicato arbitral, se ha cruzado una línea en el tratamiento público de los colegiados que, a su juicio, pone en riesgo su seguridad y el clima de convivencia en el fútbol español.

AESAF sostiene que determinadas actuaciones y contenidos difundidos desde el club y su televisión oficial no se limitan a la crítica deportiva, sino que alimentan un "señalamiento" del colectivo arbitral, incrementando la hostilidad y la presión sobre los árbitros.

En su argumentario, la asociación habla de mensajes reiterados y de una línea editorial que cuestiona y desacredita de forma sistemática a los colegiados, algo que, a medio plazo, puede traducirse en un caldo de cultivo propicio para situaciones de tensión e incluso violencia en los estadios y alrededores.

El sindicato insiste en que su papel no es entrar a valorar si una tarjeta fue justa o si un penalti estuvo bien concedido, sino proteger a las personas que ejercen la labor arbitral.

En esa línea, recuerda que su misión es garantizar que los árbitros puedan desarrollar su trabajo en un entorno donde prime el respeto y la seguridad, y donde la crítica no derive en campañas de desprestigio personal.

Por eso, entiende que la situación actual exigía dar el paso de acudir a Antiviolencia y activar los mecanismos previstos en la legislación deportiva.

Sánchez Martínez, hablando con Güler

Las denuncias ante la Comisión Antiviolencia no llegan solas. AESAF ya había solicitado al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol la apertura de un expediente disciplinario contra Florentino Pérez.

El motivo: sus declaraciones del pasado 12 de mayo, en una rueda de prensa, y al día siguiente en una entrevista televisiva, en las que el presidente del Real Madrid atribuyó al estamento arbitral "corrupción sistémica", "robo de títulos" y "enriquecimiento ilícito".

A ojos del colectivo arbitral, estas acusaciones traspasan cualquier marco de crítica admitida y dañan gravemente la confianza en el sistema.

La asociación recalca que va a mantener una línea de actuación centrada en la defensa de la dignidad, la integridad y la protección de los árbitros españoles.

Su respuesta, subraya, se articulará siempre a través de los cauces legales e institucionales, como herramienta para combatir cualquier manifestación de violencia, acoso o desprestigio contra el arbitraje.

No se trata solo de reaccionar a un caso concreto, sino de fijar un precedente sobre los límites del discurso público cuando se habla de árbitros.

"Desde AESAF seguiremos trabajando con responsabilidad, firmeza y respeto institucional para proteger la dignidad del colectivo arbitral y contribuir a un entorno deportivo basado en la convivencia y el respeto", afirmó el presidente de la asociación, Valentín Pizarro.

El dirigente insistió además en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, sensibilización y educación en valores en el deporte español. En ese sentido, recordó las propuestas trasladadas recientemente al Consejo Superior de Deportes para mejorar la protección arbitral y profundizar en la lucha contra la violencia, en un contexto donde el foco se vuelve a situar sobre la responsabilidad de los grandes clubes y sus altavoces mediáticos.