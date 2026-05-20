La Premier League, una fórmula de competición única: espectáculo mundial sin romper el lazo con la afición

Aspecto de Stamford Bridge en el partido entre el Chelsea y el Tottenham. Reuters

La competición inglesa ha conseguido crear una gran sinergia entre el fútbol y los aficionados gracias a la implicación de la marca Guinness.

Chelsea – Tottenham. Derbi de Londres. No se necesita una mayor carta de presentación. El último partido en Stamford Bridge de una temporada desastrosa para el conjunto 'blue', que ya ha dado la bienvenida a Xabi Alonso; mientras que los spurs continúan navegando a la deriva y el riesgo de que el naufragio desemboque en un descenso a la Championship cobra cada vez más fuerza.

Era el primer partido después de que el pasado domingo se hiciera oficial el fichaje de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Chelsea. Aunque no físicamente, el tolosarra sí estuvo presente en el estadio.

Tras el 2-0, en las gradas ya se entonaron los primeros cánticos dirigidos hacia quien será el nuevo capitán del barco durante las próximas cuatro temporadas. EL ESPAÑOL pudo conocer de primera mano cómo ha calado el anuncio entre los aficionados.

Los aledaños de Stamford Bridge. Reuters

Consideran que es la persona idónea para recuperar la estabilidad perdida en una temporada donde empezó sentándose en el banquillo Enzo Maresca -próximo entrenador del Manchester City-, continuó Calum McFarlane como interino hasta que llegó Liam Rosenior procedente del Estrasburgo; apenas duró cuatro meses el periplo del inglés. Y de nuevo Calum McFarlane se ha hecho cargo del equipo en este final del curso.

En su primera aventura en un banquillo inglés, Xabi Alonso se va a encontrar una cultura única, aunque para él no es desconocida tras su etapa como jugador en el Liverpool.

En más de 900 millones de hogares, en 189 países estarán al tanto de esta historia que unirá al tolosarra con el club londinense. Porque lo que mueve la Premier League es algo único. Para muchos la mejor liga del mundo, el espejo donde mirarse las demás.

La conexión con el aficionado

Ahí ha conseguido abrirse hueco la marca Guinness como patrocinadora, por segundo año consecutivo, de la competición. Y es que la idiosincrasia de la marca de cerveza va de la mano con la esencia del fútbol británico: crear una comunidad.

Guinness -que forma parte del porfolio de Heineken España- y su variedad 00 han puesto el foco en los auténticos aficionados, los lugares y las costumbres que trascienden equipos y fronteras geográficas, logrando así enriquecer el sentido de pertenencia que es único entre los aficionados ingleses.

Fachada de la fábrica de cerveza Guinness Open Gate Brewery. Guinness

Nacida en Dublín, la marca ha cruzado la frontera. Apenas necesitó unos meses para convertirse en la cerveza número uno en estos eventos deportivos y ha conseguido que los aficionados encuentren en el fútbol y en una pinta la combinación perfecta.

No obstante, la estrategia de expansión de Guinness no se limita únicamente a Reino Unido. Sus acuerdos con clubes como el Arsenal, el Aston Villa y el Newcastle le abren las puertas a que la marca profundice sus vínculos con las aficiones internacionales.

Elaborada con cuatro ingredientes naturales, agua, cebada (malteada y tostada), lúpulo y levadura, Guinness es la stout más popular del mundo. Y es que esta emblemática cerveza se elabora en 49 países de todo el mundo y se vende en más de 120.

En el interior de la fábrica

Con el objetivo de mantener la cercanía con el aficionado, la marca abrió en Londres la fábrica de cerveza Guinness Open Gate Brewery.

Y es que Guinness y Londres tienen en realidad una conexión muy especial, puesto que antes de que fuera la marca global tal y como se conoce hoy en día, las botellas aún se llenaban y etiquetaban en Londres, listas para ser enviadas a todo el mundo.

Representa un epicentro de creatividad y comercio, y eso conecta directamente con su historia por el estilo de cerveza que inspiró la primera Guinness.

Interior de la fábrica Guinness en Londres. Guinness

Inaugurada por Carlos de Inglaterra, lo primero que el consumidor se encuentra es la máquina de molienda, donde empieza el proceso de elaboración de una cerveza. Sacos y sacos a partir de los que se extrae la magia de esta bebida.

Justo al lado, el llamado 'Step Into The Pint'. Una experiencia única: sentir que estás dentro de una cerveza de Guinness.

El tiempo no solo vuela, se sirve. Hace espuma y se inclina. El peso. Mientras un tic sigue a un tac, sigue un tic, sigue un tac. 119,5 segundos en el reloj para tener una buena pinta.

En la fábrica se desmonta el mito de que Guinness es "la famosa cerveza negra" (como se conoce coloquialmente). A tenor de las muestras, se refleja un tono de rojo rubí. ¿El motivo? La cebada tostada. Ciencia, artesanía y precisión.

Una experiencia única

Los presentes al Guinness Open Gate Brewery pueden ser testigos de una fábrica de cerveza en pleno funcionamiento. Una sala de elaboración pequeña, pero poderosa.

Y es que en plena producción pueden llegar a crear hasta 750.000 pintas de cerveza al año. Oficio e innovación, la esencia de la fábrica londinense.

La visita permite conocer toda la parte técnica de la elaboración de una pinta, además de brindar al consumidor la oportunidad de experimentar una nueva sensación: probar algunos de los múltiples sabores que tiene en su repertorio la marca Guinness.

No todo queda ahí. A la parte teórica se le suma la práctica, la más importante. Aprender a tirar una pinta y que el resultado sea inmejorable. Con una inclinación de 45 grados empieza a llenarse el vaso al tiempo que lentamente sube su inclinación hasta conseguir el resultado perfecto con la espuma justa.