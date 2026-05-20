Un nuevo informe forense concluye que la salud de Negreira ha empeorado y no puede ser juzgado

La salud de José María Enríquez Negreira escribe un nuevo episodio dentro del caso en el que se investigan los multimillonarios pagos del FC Barcelona al que fuera vicepresidente de los árbitros.

El nuevo informe forense al que José María Enríquez Negreira se sometió hace dos meses concluye que el exvicepresidente del Comité Técnico Árbitros (CTA) "no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial" en el que aparece como investigado.

El informe concluye que, "tanto desde el punto de vista psicométrico como a nivel clínico" se observa un "empeoramiento respecto a la exploración anterior", realizada el 18 de enero de 2024.

Enríquez Negreira acudió el pasado 24 de marzo al Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) para ser examinado de nuevo por un forense, que debía valorar si su deterioro cognitivo le impide afrontar el proceso penal.

La prueba fue ordenada por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona -actualmente a cargo de la magistrada Alejandra Gil- tras recibir un escrito de la defensa del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el que su abogado, Daniel Pérez-Esqué, argumentaba que el estado de salud del investigado había empeorado de forma significativa desde la última exploración, realizada en 2023.



Según aquel escrito, Negreira presentaría un grado 5 en la escala GDS de Reisberg, correspondiente a lo que los especialistas denominan demencia moderada, lo que le impediría "defenderse con todas las garantías" en el proceso.

No era esta, no obstante, la primera vez que la salud de Negreira se convertía en el eje del proceso. En octubre de 2023 el propio Instituto de Medicina Legal ya lo examinó y dictaminó que, si bien existían signos de deterioro cognitivo leve, conservaba las facultades mentales suficientes para ser juzgado.

Aquella conclusión no impidió que el investigado se acogiera a su derecho a no declarar cuando fue citado, ni que su defensa volviera a insistir meses después en un agravamiento de su cuadro clínico.

En el 'caso Negreira' la Fiscalía investiga el objeto de los pagos que el FC Barcelona hizo, entre 2001 y 2018, a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.

Unos pagos que superaron los 7 millones de euros y que suponen el mayor escándalo conocido de la historia del fútbol español.