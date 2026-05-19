El éxito de Thibaut Courtois, 34 años: es nuevo copropietario del Extremadura y crece su cartera de inversiones en el fútbol

Thibaut Courtois ha dejado de ser solo el guardián de la portería del Real Madrid para convertirse también en un actor relevante en los despachos del fútbol.

A sus 34 años, el belga acaba de dar un paso más en su faceta de inversor con la entrada en el accionariado del CD Extremadura, club del que pasa a ser nuevo copropietario a través de la plataforma NXTPLAY, que cofundó junto al empresario Gonzalo Vila.

Es el segundo club en el que invierte tras su desembarco en Le Mans FC, en Francia, y confirma que su futuro en el fútbol no se limita a los 90 minutos.

El movimiento en Extremadura llega en un contexto muy particular para la entidad de Almendralejo, que encadena cuatro ascensos consecutivos y se ha ganado un hueco en Primera Federación.

La operación sitúa a NXTPLAY como copropietaria del club junto al actual presidente, Daniel Tafur, que seguirá al frente del proyecto deportivo e institucional.

El propio Tafur ha destacado que la llegada de Courtois "nos va a abrir muchas puertas", en referencia tanto al impacto mediático de tener a una estrella del Real Madrid en el accionariado como a las posibilidades de atraer patrocinadores y talento.

Extremadura es, además, la confirmación de una hoja de ruta que Courtois inició meses atrás con su entrada en Le Mans FC.

Courtois calentando durante El Clásico. Reuters

El club francés, histórico del fútbol galo, milita en la Ligue 2 y se ha vendido como un "Wrexham francés", un proyecto de reconstrucción con ambición de crecimiento sostenido.

Courtois forma parte de un grupo de inversores en el que también figuran nombres como Novak Djokovic o los ex pilotos de Fórmula 1 Felipe Massa y Kevin Magnussen, todos ellos integrados en una estructura donde el fondo brasileño Outfield ejerce como accionista mayoritario.

El portero belga, eso sí, participa a través de NXTPLAY Capital, su vehículo de inversión centrado en proyectos deportivos con proyección internacional.

El caso de NXTPLAY ilustra bien cómo Courtois entiende su presente y su futuro. Mientras pelea por volver a su mejor nivel tras su grave lesión, ha ido construyendo una cartera diversificada que incluye no solo clubes de fútbol, sino también negocios vinculados a los eSports, carreras virtuales y una sociedad financiera que supera los diez millones de euros de facturación.

En lugar de esperar al retiro para dar el salto a los despachos, el belga ha decidido convivir con ambas facetas: portero de élite y empresario con vocación de largo plazo.

Su desembarco en Extremadura y Le Mans le sitúa en la ola de futbolistas que buscan influir en el rumbo de los clubes desde la propiedad, no solo desde el césped.

Desde España hasta Francia, Courtois empieza a dibujar un pequeño mapa propio dentro del fútbol europeo, reforzando esa idea de éxito que ya no se mide únicamente en trofeos, sino también en proyectos que sobrevivan al último partido.