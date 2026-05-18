Xabi Alonso, 44 años: "Una vez suspendí un examen y mi madre me castigó un mes sin jugar al fútbol"

Xabi Alonso vuelve a ser protagonista en la actualidad futbolística, esta vez por su nuevo reto en el Chelsea FC tras su destitución del Real Madrid.

En este contexto, su historia personal y el papel de su familia vuelven a cobrar fuerza, porque explican muchas de las claves del carácter y la mentalidad que han marcado su carrera como entrenador y como exfutbolista.

El técnico vasco nunca ha escondido que su infancia estuvo muy condicionada por unos padres exigentes y por una educación en la que los estudios tenían tanto peso como el deporte.

En una entrevista concedida a la revista Vogue hace años, Alonso recordó con claridad la disciplina que imperaba en casa: "Mi madre, que era quien mandaba en casa. Lo que quería era que estudiáramos. Recuerdo que una vez suspendí un examen de lengua castellana y me castigó un mes sin jugar a fútbol".

Esa frase resume bien el ambiente en el que creció: orden, responsabilidad y una idea muy clara de que el fútbol no podía estar por encima de la formación académica.

Ese aprendizaje, según ha contado en varias ocasiones, le ayudó a construir una personalidad serena, competitiva y muy preparada para liderar vestuarios de primer nivel.

La importancia de sus padres no se limitó al control de las notas, sino también al acompañamiento diario en sus primeros pasos como futbolista. Alonso explicó en la misma entrevista que su padre también tuvo un papel decisivo en aquellos años de infancia y formación.

"De pequeño, mi padre, que entonces estaba terminando su carrera en el Sabadell, nos llevaba a Mikel y a mí al campo de entrenamiento los sábados por la mañana. Como no había colegio, pues allí nos dejaba, en una esquina del césped". La imagen refleja una rutina familiar muy ligada al fútbol, pero también a la constancia y al sacrificio.

Los estudios, clave

En casa de los Alonso, el deporte convivía con un mensaje muy claro: había que estudiar.

Esa idea, que hoy suena casi pedagógica, fue uno de los pilares de su desarrollo personal. Xabi Alonso creció entendiendo que el fútbol podía abrirle muchas puertas, pero que la formación era imprescindible para construir una carrera sólida y una vida equilibrada.

Esa combinación de exigencia y apoyo familiar terminó moldeando a un profesional conocido por su inteligencia táctica, su autoridad silenciosa y su capacidad para gestionar la presión.

Su salida del Real Madrid marcó un punto de inflexión, pero también abrió una nueva etapa en la que Chelsea FC apuesta por su perfil para liderar un proyecto ambicioso.

En un fútbol cada vez más cambiante, la figura de Alonso sigue atrayendo por lo que representa: talento, preparación y una fuerte base familiar. Su historia personal ayuda a entender por qué ha llegado tan lejos y por qué sigue siendo uno de los nombres más respetados del panorama europeo.