Fermín López se pierde el Mundial con España: sufre una fractura del quinto metatarsiano y será operado

Fermín López no jugará con España el Mundial de este verano. El futbolista del FC Barcelona se retiró en el descanso del último partido contra el Betis por unas molestias en el pie derecho.

Este lunes se ha confirmado que sufre una fractura en el quinto metatarsiano. El jugador tendrá que ser operado y, por tanto, no llegará a tiempo para disputar el Mundial.

Una baja muy importante para el combinado nacional que no podrá contar con uno de los jugadores que mayor rendimiento estaba logrando actualmente.

Las pruebas médicas realizadas en las últimas horas han despejado cualquier duda y han confirmado el alcance de la lesión. El centrocampista andaluz, que había empezado el encuentro con buenas sensaciones, notó un fuerte dolor en la zona del pie antes de ser sustituido al descanso.

Al principio las sensaciones eran de una posible fisura pero la resonancia magnética realizada en el día de hoy ha confirmado la gravedad de la lesión.

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El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

Esta lesión se suma a todas las bajas y contratiempos que está sufriendo Luis de la Fuente para hacer la lista definitiva de convocados de cara al Mundial.

Especialmente en este tramo final de temporada donde han sentido molestias jugadores clave como Nico Williams o Lamine Yamal. Que se espera que lleguen al Mundial en la mejor forma física posible pero es una incógnita que sólo se solventará cuando empiece la competición.

Comunicado del Barça



El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico.

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