El regreso de un histórico: el Racing de Santander vuelve a Primera División catorce años después tras ganar al Valladolid

El Racing de Santander es equipo de Primera División. Después de un periplo de catorce años donde no solo perdieron su puesto en la máxima categoría del fútbol español, sino que también han pasado por el fútbol no profesional (Segunda B), el conjunto cántabro está de vuelta.

El equipo de José Alberto López tenía que hacer los deberes ante el Valladolid y esperar resultados, ya sea del Almería o del Deportivo de la Coruña el domingo, para volver a Primera.

La historia del Racing es la de un equipo que no se ha rendido en los últimos años a pesar de haberse quedado a las puertas del ascenso: en la temporada 23-24 se quedaron a un punto de los playoff, mientras que en la 24-25 cayeron ante el Mirandés en los playoff de ascenso.

LOCURA ABSOLUTA CON INVASIÓN DE CAMPO. 14 AÑOS DESPUÉS... EL REAL CLUB RACING DE SANTANDER ES DE PRIMERA 🥹💚



Una club que nunca dejó de creer, una afición nunca dejó de animar y una ciudad siempre soñó en volver 😍#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/1mhU3mgmpo — DAZN España (@DAZN_ES) May 16, 2026

En su primera oportunidad este año, a falta de dos jornadas para el final de la temporada, han cumplido un objetivo que llevaban persiguiendo desde que en 2023 el ex presidente Manolo Higuera y el argentino Sebastián Ceria compraron el 74% de las acciones del club, que estaban siendo gestionadas por el grupo Pitma.

Para Santander y Cantabria, este ascenso representa el regreso a la élite de uno de los clubes históricos del fútbol español. El Racing, fundador de la Liga, cuenta en su palmarés con un subcampeonato liguero y dos semifinales de Copa del Rey, además de haber disputado 44 temporadas en Primera División.

A ello se suma el prestigio de una cantera que, durante décadas, ha nutrido de talento a algunos de los grandes equipos del fútbol español.

Premio a una afición inquebrantable

El retorno a Primera también supone una recompensa para una afición que nunca abandonó al equipo, ni siquiera en los momentos más complicados.

En las últimas temporadas, El Sardinero se convirtió en un fortín con llenos constantes en cada partido como local. Del mismo modo, cada desplazamiento del Racing estuvo acompañado por una masiva presencia de seguidores racinguistas.

La conexión entre grada y plantilla ha sido absoluta durante todo el curso.

La emoción de Íñigo Sainz-Maza 🥹



El que estuvo cuando el Racing de Santander estuvo a punto de irse a la cuarta categoría, está hoy viviendo un ascenso a LALIGA 💚🤍#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/HYDiXYMusD — DAZN España (@DAZN_ES) May 16, 2026

El ascenso también reconoce el trabajo de una plantilla y un cuerpo técnico que han dominado la categoría de principio a fin. El conjunto cántabro fue líder en 30 de las 40 jornadas disputadas y prácticamente nunca abandonó los puestos de privilegio.

Buena parte de ese éxito se explica por el rendimiento de futbolistas diferenciales como Íñigo Vicente y Andrés Martín, principales referencias ofensivas del equipo durante toda la temporada.

La estabilidad institucional aportada por la nueva propiedad, liderada por el argentino Sebastián Ceria, ha sido igualmente decisiva tras años marcados por la inestabilidad.

14 AÑOS DESPUÉS... EL REAL CLUB RACING DE SANTANDER ES DE PRIMERA 🥹💚



Una club que nunca dejó de creer, una afición nunca dejó de animar y una ciudad siempre soñó en volver 😍#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/kp72tkaHjL — DAZN España (@DAZN_ES) May 16, 2026

Conviene recordar que el club atravesó etapas muy delicadas bajo las gestiones de figuras como Piterman, Pernía o Ali Syed, que llevaron al Racing al borde del colapso.

En esta ocasión, la dirección permitió trabajar con tranquilidad al área deportiva, una decisión que ha resultado fundamental para culminar el ascenso.

Uno de los grandes aciertos en la planificación deportiva fue la incorporación de Chema Aragón como director deportivo.

Su trabajo en los mercados de verano e invierno permitió construir una plantilla sólida, equilibrada y altamente competitiva, capaz de mantener un rendimiento sobresaliente durante toda la campaña.

Un día histórico

El Racing dominaba sin llegar a poner en apuros a un Valladolid que también buscaba sus opciones de marcar, principalmente a través de Latasa.

Todo discurría con mucha igualdad hasta que, pasada la media hora de encuentro, tras el saque de un lanzamiento de esquina, Villalibre, que había entrado minutos antes sustituyendo al lesionado Guliashvili, consiguió abrir el marcador con un remate acrobático de espaldas a la portería.

El líder estaba haciendo los deberes y en El Sardinero se miraba también qué sucedía en Almería, en su encuentro ante La Palmas, pero, poco antes del descanso, los pucelanos enmudecieron momentáneamente el estadio verdiblanco cuando, también en un córner, Jaouab, libre de marca en el área pequeña, consiguió el tanto del empate.

Asier Villalibre celebra el gol marcado ante el Real Valladolid. EFE

Tras el paso por vestuarios, en el inicio de la segunda parte el Valladolid salió mejor al campo y se hizo con el control del esférico ante un Racing que no conseguía dar continuidad a su juego.

Sin embargo, en un arranque de pundonor del capitán racinguista, Mantilla, que llegó al área tras robar él mismo un balón, en su intento de remate recibió una patada en la cabeza de Clerc. Penalti y expulsión a favor del Racing de Santander que Andrés Martín convertiría en el 2-1.

Con uno más sobre el campo el Racing recuperó el dominio y, sin conformarse con esa mínima ventaja, se lanzó a ampliar su renta para jugar con más tranquilidad el resto del encuentro.

ESA MIRADA. TODA UNA VIDA VIENDO AL REAL RACING DE SANTANDER 🥹



No podía haber una frase mejor que "ESTO ES DE ELLOS" para definir algo así 💚🤍#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/ReSMv7IUQM — DAZN España (@DAZN_ES) May 16, 2026

Fruto de ello, en una buena jugada trenzada entre Íñigo Vicente, Villalibre y Andrés Martín, este último aprovechó la asistencia del 'búfalo' para conseguir su doblete particular y poner el 3-1 en el marcador.

El tanto verdiblanco coincidió con los dos goles prácticamente consecutivos de Las Palmas para dar la vuelta al partido en Almería, que hicieron que El Sardinero estallara de júbilo viendo más cerca que se hiciera realidad el ascenso.

Como colofón, en la última jugada del partido, Suleiman consiguió el 4-1 definitivo para cerrar el duelo y certificar que el Racing de Santander, tras una larga travesía por el desierto, regresa a la primera categoría del fútbol español.

Ficha técnica del partido:

4 - Racing de Santander: Eriksson; Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín (Sangalli, min. 80), Gustavo Puerta (Suleiman, min. 84), Maguette (Damián, min. 73), Peio Canales, Íñigo Vicente; Guliashvili (Villalibre, min. 23).

1 - Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Ramón Martínez (Galde, min. 83), Jaouab, Clerc; Peter, Ponceau (Alani, min. 68), Lachuer, Maroto (Meseguer, min. 63); Carvajal (Tomeo, min. 63) y Latasa (Erlien, min. 83).

Goles: 1-0, Villalibre, min. 33; 1-1, Jaouab, mi. 42; 2-1, Andrés Martín (penalti), min. 62; 3-1, Andrés Martín, min. 73; 4-1, Suleiman, min. 95.

Árbitro: Carlos Múñiz (colegio aragonés). Amonestó al local Mantilla (min. 85). Expulsó con roja directa al visitante Clerc (min. 58) por dar una patada en la cabeza a un rival en un intento de despejar un balón.

Incidencias: Partido de la cuadragésima jornada de la Liga Hypermotion disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.408 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de los exjugadores del Racing de Santander Portu y Astuy, recientemente fallecidos.