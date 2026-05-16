Fede Valverde, 27 años: "No me gusta decir que éramos pobres, prefiero decir que mi padre y mi madre eran muy trabajadores"

El futbolista uruguayo Federico Valverde abrió una de las etapas más íntimas de su vida en una carta publicada en The Players’ Tribune. El centrocampista repasó su infancia en Montevideo y recordó los sacrificios que realizaron sus padres para sacar adelante a la familia en momentos especialmente complicados.

“No me gusta decir que en mi casa éramos pobres. Prefiero decir que mi madre y mi padre eran muy trabajadores”. Esa fue una de las frases más comentadas del relato de Valverde, quien quiso destacar el esfuerzo diario de sus padres antes que centrarse únicamente en las dificultades económicas que atravesaron durante su niñez.

El jugador del Real Madrid explicó que su padre trabajaba como guardia de seguridad en un casino, mientras que su madre tenía empleo en una tienda de ropa y además vendía prendas y juguetes en ferias callejeras. El uruguayo confesó que todavía recuerda el sonido del carrito cargado de cajas recorriendo las calles.

Valverde contó que muchas veces acompañaba a su madre durante aquellas largas jornadas de trabajo. Mientras ella atendía el puesto y organizaba la mercancía, él esperaba sentado durante horas observando cómo intentaba vender todo lo posible para conseguir dinero suficiente y cubrir las necesidades básicas de la familia.

El internacional uruguayo también recordó algunas de las escenas más duras de su infancia en Montevideo. Explicó que dormía sobre un colchón viejo colocado directamente en el suelo y confesó que en verano escuchaba cucarachas por la noche. Aun así, aseguró que el fútbol siempre fue su gran refugio emocional.

Valverde haciendo ejercicios en el calentamiento. EFE

En la carta publicada, el centrocampista reconoció que la fama temprana también le afectó cuando comenzó a destacar en las categorías inferiores de Peñarol. El jugador admitió que llegó a sentirse “como Dios” y confesó que en ocasiones ignoró a niños que le pedían fotografías y autógrafos.

El futbolista madridista explicó que uno de los mayores golpes de realidad llegó tras aterrizar en España para incorporarse al Castilla. Valverde recordó que muchos compañeros vestían ropa de lujo mientras él se preocupaba incluso por esconder que llevaba prendas muy desgastadas. Aquella diferencia económica le hizo sentirse completamente fuera de lugar.

El uruguayo relató que el gran cambio de su vida se produjo durante el Sudamericano sub-17 disputado con Uruguay. Allí recibió la llamada definitiva del Real Madrid. Representantes del club blanco hablaron con él y sus padres en el hotel de concentración para ofrecerle la posibilidad de mudarse definitivamente a España.

A sus 27 años, convertido en una de las grandes figuras del fútbol europeo, Fede Valverde continúa reivindicando el valor del sacrificio y el trabajo diario. La carta publicada mostró el lado más humano del futbolista uruguayo y recordó las dificultades que superó antes de triunfar en la élite.