Antoine Griezmann: "Mis padres económicamente no se podían permitir venir a verme siempre, estaba a 900 km de casa"

Griezmann aplaude a la afición del Atlético de Madrid durante el partido contra el Arsenal. REUTERS

El delantero francés Antoine Griezmann afronta este domingo un partido cargado de simbolismo. El atacante del Atlético de Madrid disputará su último encuentro en el estadio Metropolitano antes de cerrar una de las etapas más importantes de su carrera deportiva. Una despedida marcada por la emoción y el recuerdo de un camino lleno de sacrificios.

Lejos de la imagen de estrella consolidada que proyecta hoy, la infancia del francés estuvo marcada por las dificultades y la distancia. Nacido en la ciudad francesa de Mâcon, el futbolista abandonó muy joven su hogar para perseguir el sueño de convertirse en profesional.

Su talento llamó la atención de la Real Sociedad cuando apenas era un adolescente. Aquella oportunidad cambió su vida, pero también supuso un enorme esfuerzo personal y familiar.

Con apenas 13 años, Griezmann dejó Francia para instalarse en San Sebastián y entrar en la cantera del conjunto donostiarra.

El joven futbolista se encontraba a casi 900 kilómetros de casa y pasaba largos periodos sin ver a sus padres y familiares.

El propio jugador recordó años después las dificultades económicas que atravesaba la familia durante aquella etapa. “Mis padres económicamente no se podían permitir venir a verme siempre, estaba a 900 km de casa”, confesó el francés en una entrevista hecha por el FC Barcelona, al recordar sus primeros años lejos del hogar. Aquella distancia fortaleció su carácter y aceleró su madurez.

Griezmann, en su último partido europeo en el Metropolitano. REUTERS

Durante ese periodo en España, Griezmann aprendió el idioma, se adaptó a una nueva cultura y convivió con la presión de triunfar siendo todavía un niño. La Real Sociedad se convirtió en su segunda casa y el atacante respondió rápidamente dentro del terreno de juego, debutando con el primer equipo antes de alcanzar la mayoría de edad.

Su progresión llamó pronto la atención de grandes clubes europeos y en 2014 llegó al Atlético de Madrid. Bajo las órdenes de Diego Simeone, Griezmann terminó de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol europeo.

Goles decisivos, finales continentales y títulos marcaron una trayectoria histórica con la camiseta rojiblanca. Ahora, más de una década después de su llegada al club madrileño, el francés se prepara para decir adiós al Metropolitano.

Griezmann protege el balón. REUTERS

El duelo del domingo tendrá un componente especial tanto para el jugador como para la afición atlética, que durante años ha coreado su nombre en uno de los estadios más imponentes del fútbol español.

El encuentro servirá también para recordar la historia de un futbolista que tuvo que crecer lejos de casa para alcanzar la élite.

Aquel niño que apenas podía recibir visitas de sus padres por la distancia y las dificultades económicas terminará despidiéndose como una de las grandes leyendas del Atlético de Madrid.