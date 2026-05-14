Kylian Mbappé da la cara ante los pitos y deja un mensaje a Arbeloa: "Me ha dicho que soy el cuarto delantero"

Kylian Mbappé se marchó siendo el hombre más silbado por la afición del Santiago Bernabéu tras la victoria ante el Real Oviedo. El delantero salió a hablar ante los medios de comunicación tras el partido y dejó un dardo muy envenenado para Álvaro Arbeloa.

"Estoy bien, estoy muy bien. No he jugado porque el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Vini, Mastantuono y Gonzalo", dijo el francés, unas declaraciones que ya retumban con fuerza.

Incidió el galo en su mensaje: "No, no tengo ningún problema con él. No puedo tener un problema porque no juegue. Como jugador tú tienes que aceptarlo y tengo que trabajar para hacerlo mejor que Mastantuono, Gonzalo y Vinicius".

🔥 Kylian Mbappé da la cara, en su regreso a los terrenos de juego



🤔 "Fue una pena para mí no jugar El Clásico"



👀 "Tenía el permiso del club para no estar en Madrid"



😳 "Arbeloa me ha dicho que soy el CUARTO delantero de la plantilla"



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Le preguntaron además cómo encajó la noticia de ser el cuarto delantero de la plantilla: "Reaccioné normal, hay que aceptar y dar lo mejor para el equipo, siempre hay que ayudar. Entro con una asistencia para Jude hoy, hemos ganado y es lo más importante".

Mbappé además aseguró que el club tuvo "estructura" en la primera parte de la temporada, precisamente en la que Xabi Alonso estuvo al frente del equipo, pero no en la segunda parte de la campaña, en la que Álvaro Arbeloa tomó las riendas.

Arbeloa contesta y estalla la guerra

Álvaro Arbeloa contestó apenas unos minutos después en rueda de prensa: "Está claro que si yo no le pongo no puede jugar porque soy el entrenador del Real Madrid. He tenido una conversación con el antes del partido y no sé qué ha podido interpretar". "Ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase", aseguró.

El técnico del Real Madrid no se cortó con sus respuestas: "Mientras esté en esta silla yo voy a decidir quién juega y no juega. Si no les gusta, que esperen al siguiente".

Arbeloa, en el banquillo del Real Madrid durante el partido ante el Oviedo. EFE

"Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ir a un banquillo de un partido hoy no podía jugar de inicio. Siete días después seguro que se va a ganar volver a ser el primer delantero", dijo Arbeloa.

El entrenador prosiguió con su explicación: "Entiendo que los jugadores que no juegan no están contentos, puedo entender que Mbappé hoy no esté contento por no jugar pero es una decisión tomada por las circunstancias. No quería asumir riesgos jugando el próximo domingo.

"No espero de mis jugadores lo que yo he dado por ellos. Soy capaz de entenderlo todo y no cambiaría nada de lo que he hecho y he dicho, ni la defensa que he hecho de cada uno de ellos", concluyó Arbeloa.

Más fuego en el vestuario

Otro de los grandes mensajes que dejó Kylian Mbappé en esta aparición pública fue directamente contra algunos compañeros de vestuario: "Prefiero hablar aquí, de mi boca porque así es más fácil. Sé que hay gente que no habla y tengo que leer la prensa para saber lo que piensan".

Al francés le preguntaron sobre los silbidos que recibió por parte de la afición del Bernabéu. Dijo no estar triste y prometió trabajo para cambiar esta dinámica y volver a ser aclamado en el futuro.

Además, Kylian aseguró que tenía permiso del club para estar fuera por su polémica escapada a Italia de hace unos días: "Tenía la autorización del club para no estar en Madrid. No fui el único jugador de la plantilla que no estuvo en Madrid, pero tenemos que aceptar los silbidos. Pienso que puedo cambiar esta situación fácil".

🗣️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla".



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"Fue una pena para mí no jugar El Clásico. Es un partido que me encanta jugar. Fue una pena no poder ayudar al equipo. ¿Los pitos? Así es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada", comentó Mbappé al respecto.

Además, el galo aseguró que no se le pasa por la cabeza dejar el Real Madrid: "¿Irme? ¿Por qué? No, soy muy feliz aquí".

Por otra parte, salió en defensa de Florentino Pérez: "Es el mejor presidente del mundo y de la historia del Real Madrid. Con todo lo que ha hecho para el Real Madrid... es normal que la gente exprese su opinión, pero no tiene que olvidar lo que ha hecho para este club".