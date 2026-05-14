Israel carga contra Lamine Yamal por ondear la bandera de Palestina en la rúa del Barça: "Eligió incitar el odio"

Lamine Yamal ondea la bandera de Palestina durante la rúa del Barça por la ciudad.

La rúa blaugrana por las calles de Barcelona dejó numerosas imágenes memorables, y una de las más destacadas tuvo como protagonista a Lamine Yamal.

Durante el recorrido, a la altura del Passeig de Gràcia y en uno de los momentos de mayor euforia, el futbolista del FC Barcelona vio a un aficionado sosteniendo una bandera de Palestina. Fue entonces cuando el propio extremo pidió la bandera y comenzó a ondearla.

El gesto reivindicativo se prolongó durante varios minutos y, horas más tarde, el extremo compartió en su cuenta de Instagram -donde tiene 42 millones de seguidores- una fotografía de ese instante, una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El Lamine amb la bandera de Palestina. S'agraeix el posicionament. 🥰 pic.twitter.com/U807PykYcT — Txell S 😍 (@txellsota) May 11, 2026

La respuesta de Israel llegó este jueves por medio del ministro de Defensa, Israel Katz. "Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", afirmó el político en un mensaje redactado en español.

"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", escribió Katz, que añadió que no guardará silencio frente a lo que calificó como "incitación contra Israel y contra el pueblo judío", publicó en su cuenta de X

Katz también expresó su expectativa de que el FC Barcelona se desmarque de los hechos y deje claro, de forma inequívoca, que no hay lugar "para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".

Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.

Quien apoya este tipo de mensajes debe… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026

El martes, un día después de la celebración, Hansi Flick estuvo hablando con su jugador sobre lo que hizo en las calles de la Ciudad Condal. Ya en la sala de prensa, el alemán protegió a su futbolista: "Normalmente este tipo de cosas no me gusta. Si quiere hacer esto, es su decisión; ya tiene 18 años".

"Jugamos al fútbol para hacer feliz a la gente y eso es, para mí, lo primero que debemos hacer", sentenció el de Heidelberg, que considera que la rúa debe ser un espacio para conectar con el aficionado culé y celebrar una Liga.