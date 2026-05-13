Arbeloa defiende a Florentino Pérez: "Sé cómo era este club antes de su llegada y me quedo con sus 26 años"

Tras la comparecencia de este martes de Florentino Pérez, un día después fue el turno de Álvaro Arbeloa en la previa del Real Madrid - Oviedo de Liga.

El técnico salmantino trató de centrarse en la parte deportiva -"no estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente", arrancó-, pero irremediablemente recibió una batería de preguntas al respecto. Fue entonces cuando dejó una defensa a ultranza hacia Florentino.

"Yo he conocido al Real Madrid sin Florentino Pérez. Sé cómo era este club antes de su llegada y sé cómo ha sido durante los 26 años que ha estado aquí. Me quedo con estos 26 años, seguro", declaró con rotundidad.

Y siguió: "El aficionado madridista también se ha dado cuenta de lo que ha conseguido Florentino Pérez más allá de los títulos. Junto a Santiago Bernabéu, son las personas más influyentes en la historia del Real Madrid. Si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación es Florentino Pérez".

Arbeloa recalcó que cualquier madridista que escuchó a su presidente "está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios". "Al Real Madrid se le trata siempre de manera muy diferente al resto en el mundo. Este club, si algo tiene de fuerte, son sus socios. Nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, cómo ser o cómo actuar", dijo.

El entrenador del Madrid también fue tajante al abordar el 'caso Negreira', tras informar Florentino horas antes de la elaboración de un dossier de 500 páginas que serán enviadas a UEFA como denuncia. "Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años y seguro que hay más cosas que no sabemos", declaró.

"Queremos que se resuelva un caso en el que el número 2 del estamento arbitral ha cobrado del Barcelona. Ni es legal ni tiene sentido para los que formamos parte de esta competición. Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Los madridistas ya teníamos ese sentimiento antes de conocerse este caso, que solo lo ha reafirmado", explicó.

Arbeloa retrató, a su vez, "la doble vara de medir" que afecta al Madrid. "Llevamos dos años sin títulos. ¿Cuántos llevan muchos más? ¿Cuántos han ganado las Copas de Europa que ha ganado este club en los últimos años?", preguntó.

"Se intenta poner en tela de juicio la estabilidad y la fortaleza del club. El socio no es tonto y le duele ese maltrato diario por parte de mucha gente", denunció.

La comparecencia de Arbeloa acabó con una sentencia firme: "Me resulta sorprendente escuchar que este club toca fondo. ¿Entonces qué tocan otros clubes? No llevamos 50 años sin ganar nada".

Si bien la comparecencia de Florentino centró la atención en la rueda de prensa de Arbeloa, también hubo espacio para otras preguntas pegadas a la actualidad deportiva.

Mbappé, Carvajal, su futuro...

Como, por ejemplo, el regreso de Mbappé: "Vamos a ver si puede terminar hoy la sesión de entrenamiento. Ayer la completó. Si está disponible, seguro que tendrá minutos. También la ocasión de seguir demostrando el compromiso que tiene con este club, con goles. Como madridista, es lo que me gustaría ver".

Preguntado sobre el compromiso del delantero francés, afirmó: "Creo que sí, creo que todos han dado el 100% de su compromiso. No podría creer que un jugador del Real Madrid no se deja todo por el Real Madrid. Entonces no sabría dónde está".

Otro foco fue la ausencia de Dani Carvajal en la prelista de España para el Mundial: "No he podido hablar con él. Es un jugador que querría tener siempre en mi equipo. Hay que respetar siempre las decisiones de otros entrenadores, pero es una lástima que no pueda estar defendiendo a la Selección. Ayer se reincorporó al grupo y podrá estar disponible mañana. Espero que pueda despedir la temporada con minutos".

Y, por supuesto, le preguntaron sobre su futuro y la posible llegada de Mourinho: "La filosofía que he tenido desde que me he sentado en esta silla nunca ha sido mirar por mí o por mi futuro, solo mirar por el Real Madrid".