Sergio Reguilón, 29 años: "Pago 19.000 dólares al mes en Miami y es poco en comparación con los 26.000 de Londres"

El mundo del fútbol de élite no solo genera titulares por lo que sucede dentro del terreno de juego, sino también por el astronómico estilo de vida que rodea a sus protagonistas.

El último en hacerse viral por su sinceridad financiera ha sido Sergio Reguilón. El lateral madrileño, en una reciente charla con el streamer TheGrefg, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al confesar las cifras que maneja para vivir en dos de las ciudades más exclusivas del mundo: Miami y Londres.

Durante la entrevista en directo, Reguilón detalló su actual situación residencial. Tras su paso por la Premier y su vinculación con diversos proyectos personales y profesionales, el jugador se ha establecido en Miami jugando en el Inter Miami. Al ser preguntado por los gastos de alquiler en la ciudad de Florida, el futbolista no se mordió la lengua: "Pago 19.000 dólares al mes en Miami".

Aunque para cualquier ciudadano medio esta cifra resulta inalcanzable, el exjugador del Real Madrid y Tottenham sorprendió al añadir un matiz de alivio: "Y me parece poco". Esta afirmación cobra sentido cuando se compara con su experiencia previa en la capital británica.

La comparativa de Reguilón pone de relieve la burbuja inmobiliaria de lujo en la que se mueven los deportistas de alto nivel. Según sus propias declaraciones a TheGrefg, su etapa en la Premier League fue mucho más costosa a nivel personal. "En Londres pagaba 26.000 dólares (unas 20.000 libras) al mes", reveló el lateral.

Sergio Reguilón, durante su presentación con el Inter Miami. INTER MIAMI

Esta diferencia de 7.000 dólares mensuales entre ambas ciudades refleja por qué muchos futbolistas ven en Estados Unidos no solo un retiro dorado a nivel deportivo, sino también una opción "económica" en términos de calidad de vida frente al prohibitivo centro de Londres o barrios exclusivos como Hampstead o Kensington, donde residen la mayoría de las estrellas de la liga inglesa.

A sus 29 años, y con su futuro deportivo todavía por definirse tras varias cesiones, Reguilón parece tener claro que, aunque las cifras suenen astronómicas para el gran público, la gestión de su economía personal pasa por buscar ciudades donde el lujo sea "sostenible" dentro de su estatus.