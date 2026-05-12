Las lesiones condicionan la prelista de 55 de Luis de la Fuente para el Mundial: Nico preocupa, Lamine apura

El Mundial está a la vuelta de la esquina. Ya queda menos de un mes para que eche a rodar el balón y los seleccionadores comienzan a perfilar sus listas para llevar el mejor equipo posible.

Entre ellos está Luis de la Fuente. El técnico de la selección española, quien aseguró tener "bastante clara" la convocatoria a excepción de 4 o 5 piezas, ha entregado hasta el momento una prelista compuesta por 55 jugadores. Son muchos futbolistas, pero de ellos saldrán los 26 que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá.

Y es que FIFA establece que esta nómina provisional de 55 nombres es un paso obligatorio antes del corte final. El reglamento del torneo dicta que cualquier sustitución de última hora por lesión grave solo podrá realizarse con futbolistas que ya figuren en ese listado previo.

De esta forma, Luis de la Fuente se asegura de tener un "colchón" de efectivos que conocen su metodología de trabajo en caso de que algún imprevisto médico ocurra durante la preparación.

De este grupo masivo de jugadores, el seleccionador deberá elegir finalmente a un máximo de 26 convocados, de los cuales tres deben ser porteros obligatoriamente. La decisión no será sencilla, ya que tras el éxito en la Nations League y la Eurocopa, la competencia en puestos clave como el centro del campo y los extremos es feroz.

El técnico riojano ha insistido en que premiará el estado de forma actual y el compromiso, dejando claro que nadie tiene el puesto asegurado hasta que se haga pública la lista definitiva.

Luis de la Fuente, durante un entrenamiento de España. RFEF

El anuncio final se espera con gran expectación para el próximo 1 de junio, fecha límite fijada por el organismo internacional. Una vez enviada esa relación de nombres, España pondrá rumbo a tierras americanas con el objetivo de bordar la segunda estrella en su pecho.

Los 29 descartados de la prelista inicial quedarán en la reserva, atentos al teléfono por si la exigencia de la cita mundialista requiere su incorporación inmediata al bloque nacional.

Las dudas

Sin embargo, el camino hacia la cita norteamericana se ha empedrado de incertidumbre médica en las últimas horas. La alarma más reciente y ruidosa saltó este pasado domingo 10 de mayo en San Mamés.

Nico Williams, el puñal de la banda izquierda y MVP de la pasada Eurocopa, tuvo que abandonar el césped ante el Valencia tras sentir un pinchazo que heló la sangre de los aficionados.

El parte médico oficial del Athletic Club emitido este lunes confirma una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda. Aunque el jugador abandonó el centro médico con una sonrisa optimista, la realidad es que se despide de lo que resta de temporada liguera.

Con un tiempo estimado de recuperación de unas tres semanas, Nico llegará al Mundial, pero lo hará entre algodones y con el tiempo justo para recuperar la chispa competitiva que le hace diferencial.

El caso de Lamine Yamal no es menos complejo. La joya del FC Barcelona sufrió una rotura en el isquiotibial el pasado 22 de abril tras lanzar un penalti contra el Celta de Vigo. Aunque el club catalán ha emitido mensajes de tranquilidad asegurando que su presencia en el Mundial no peligra, el joven extremo de 18 años no volverá a vestir la camiseta azulgrana este curso.

Actualmente, Lamine sigue un plan de recuperación conservador y ya realiza trabajo de gimnasio, pero el gran temor del cuerpo técnico nacional es la falta de rodaje. Un Mundial no espera a nadie, y presentarse en la fase de grupos sin haber disputado un minuto oficial en casi dos meses es un riesgo que De la Fuente deberá calibrar con precisión quirúrgica.

A estas dos dudas en los costados se suma la incógnita de Mikel Merino. El centrocampista del Arsenal, pieza clave para el equilibrio del equipo, ha vivido un calvario tras pasar por quirófano a principios de año debido a una lesión de estrés en el pie derecho.

Aunque ya ha comenzado a trabajar sobre el césped, el propio Mikel Arteta ha puesto en duda que pueda reaparecer antes de que termine la Premier League. Merino llegará a la concentración con el alta médica, pero con un déficit de ritmo preocupante tras casi cuatro meses de inactividad competitiva.

Mikel Merino, durante un partido con el Arsenal. REUTERS

Este escenario de enfermería condiciona por completo la lista definitiva de 26. Luis de la Fuente, que siempre ha priorizado el bloque y el estado físico, se enfrenta al dilema de cargar con tres piezas fundamentales que llegan como incógnitas.

La prelista de 55, en este contexto, deja de ser un trámite burocrático para convertirse en el verdadero mapa de salvación de una España que sueña con su segundo Mundial, pero que, de momento, reza por la salud de sus estrellas.