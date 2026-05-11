La vida de Leo Messi, 38 años, fuera del fútbol: crea una empresa para sus inversiones y preparar su regreso a Barcelona

Antonella Roccuzzo y Leo Messi, en el paddock de la F1 en Miami Europa Press

Leo Messi vive cada vez más con un pie en el césped y otro en el mundo de los negocios, y su última jugada pasa por una nueva sociedad con base en Barcelona para ordenar sus inversiones y mantener abierta la puerta a un regreso estable a la ciudad donde se hizo leyenda.

Esa decisión encaja con un perfil cada vez más volcado en la gestión de su patrimonio y en diseñar su vida cuando el fútbol deje de marcarle la agenda diaria.

Mientras su carrera en Inter Miami sigue su curso, el argentino ha consolidado una estructura empresarial diversificada. El corazón de ese entramado es Leo Messi Management, también conocida como Limecu España 2010, la sociedad que canaliza derechos de imagen, contratos comerciales y licencias de marca a nivel global.

A partir de ahí se despliega un abanico de negocios que va desde hoteles de la cadena MiM, gestionados junto a un grupo especializado, hasta inversiones en gastronomía, vinos y proyectos de entretenimiento y tecnología.

En paralelo, Messi ha dado pasos más sofisticados en el ámbito inmobiliario: su socimi Edificio Rostower, con sede en Barcelona, debutó en un mercado alternativo de valores con una valoración superior a los 200 millones de euros, consolidando la ciudad como uno de los pilares de su patrimonio.

También ha incursionado en el fútbol como empresario, con operaciones como la compra del club UE Cornellà a través de su entorno, un movimiento que encaja con su idea de vincularse al deporte desde la propiedad y la gestión, más que desde el banquillo.

En foros empresariales, el propio Messi ha admitido que el mundo de los negocios le interesa y que busca "formarse" para tomar las riendas directas de sus inversiones.

Leo Messi, junto a su hijo Thiago, viendo una carrera de la F1 en Miami EFE

LM10 Football

Su último movimiento tiene un fuerte componente emocional: la creación de LM10 Football, una nueva sociedad con domicilio en Barcelona destinada a centralizar parte de su actividad financiera ligada al fútbol.

Constituida recientemente y con domicilio en la capital catalana, la compañía está diseñada como un vehículo para gestionar participaciones en otras empresas, agrupar inversiones y ordenar su presencia en diferentes negocios vinculados, sobre todo, al mundo del fútbol y a su patrimonio personal.

Su objeto social incluye la compra, administración y transmisión de acciones y participaciones de otras sociedades, una fórmula habitual en los grandes patrimonios que buscan profesionalizar la gestión y ganar flexibilidad a la hora de entrar y salir de proyectos.

El control de LM10 Football se estructura a través de su entorno de confianza: el administrador es Alfonso Nebot, responsable del family office de Messi y figura recurrente en la dirección de varias de sus sociedades.

La participación directa del argentino se canaliza mediante THIMACI, una firma cuyo nombre responde a las iniciales de sus tres hijos y que ya operaba como vehículo de entrada en otros movimientos corporativos de la familia.

Este esquema consolida un modelo en el que Messi se mantiene como propietario y decisor principal, mientras delega el día a día en un equipo profesional especializado en inversiones, patrimonio e inmobiliario.